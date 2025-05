Макрон: Признаването на палестинска държава е морален дълг

П ризнаването на палестинска държава е "не просто морално задължение, но и политическа необходимост", заяви френският президент Еманюел Макрон, като в същото време посочи няколко условия за предприемането на тази стъпка, преди конференцията на ООН по темата, в която ще участва на 18 юни, предаде Франс прес.

Европейците трябва "да втвърдят колективната си позиция" спрямо Израел, каза Макрон на пресконференция в Сингапур, освен "ако няма реакция, която да е на висотата на хуманитарната ситуация, която ще възникне през следващите часове и дни" в ивицата Газа.

В този случай ЕС ще трябва да приложи собствените си правила, "т. е. да сложи край на процесите, които предполагат зачитане на правата на човека, което днес не е така, и да приложи санкции", добави той, като визираше споразумението за асоцииране между ЕС-27 и Израел, което предстои да бъде преразгледано.

"И така, да, трябва да втвърдим позицията си, защото това е необходимо днес, но все още се надявам, че израелското правителство ще промени позицията си и че най-накрая ще имаме хуманитарен отговор", подчерта той.

