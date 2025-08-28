България

Арестуваха трима, залели с екскременти жена в Димитровград

Потърпевшата разказа, че през последните 10 дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона

28 август 2025, 09:47
Арестуваха трима, залели с екскременти жена в Димитровград
Източник: iStock photos/Getty images

Т рима мъже са задържани в Районното управление на Димитровград като съпричастни в хулигански действия, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Хасково.

Арестуваните като заподозрени са на възраст 34, 37 и 39 години и задържането им е  във връзка със сигнал от изпълняващата длъжността директор на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград Марияна Петрова за нападение над нея вчера сутринта.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха вчера следобед, че в териториалното звено на структурата в Димитровград е образувано досъдебно производство по случая.

В сряда сутринта Марияна Петрова е подала сигнал в полицията, след като е била залята с фекалии от мъж, облечен в бял защитен костюм. Тя разказа за БТА, че има предположение, че посегателството над нея е във връзка с бивша служителка на центъра, която тя е освободила от длъжност след изтичане на изпитателния срок на назначението ѝ.

Марияна Петрова каза още, че през последните десетина дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
