Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Тя ще е насочена към възрастните хора

28 август 2025, 10:06
Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“
Източник: Омбудсман на Република България

О мбудсманът Велислава Делчева и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова обсъдиха подготовката и провеждането на съвместна информационна кампания, насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана. 

Инициативата под наслов „Пенсиите в евро“ ще започне на 19 септември в Дупница със съвместни приемни и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна – от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници. 

По време на тези срещи ще се раздават и брошури с образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи. 

От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в немалко граждани от третата възраст, посочват от институцията на обществения защитник.

„Важно е всички български граждани, особено възрастните хора, да получат ясна, достъпна и навременна информация с въвеждането на еврото и как ще се отрази на техните доходи. Това е не само икономическа, но и социална програма, която изисква подкрепа и доверие“, подчерта Велислава Делчева, цитирана в прессъобщението. 

„НОИ ще бъде активен партньор в тази кампания, защото темата за пенсиите е в центъра на общественото внимание. Ние искаме хората да бъдат спокойни и добре информирани за начина, по който ще бъдат преизчислени и гарантирани техните доходи“, допълни управителят на НОИ Весела Караиванова. 

Подробна информация в кои общини и на кои дати ще продължи кампанията ще бъде публикувана на сайта на омбудсмана и популяризирана чрез местната власт и медии. 

На 22 август от дирекция „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" съобщиха за получен сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България. Властите припомнят, че превалутирането и преобразуването на банкнотите и монетите ще се извършва само от Българската народна банка, търговските банки в България, както и от "Български пощи".

„Български пощи“, съвместно с местните власти, също започнаха кампания за обмяната на левове в евро в пощенските станции.

Източник: Иван Лазаров, БТА    
омбудсман нои кампания евро българия пенсионери
Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Любопитно Преди 15 минути

Махра е дъщеря на владетеля на Дубай и премиер-министър на Обединените арабски емирства – шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

България Преди 15 минути

Пострадалата е настанена за лечение в болница с травма на главата и комоцио

Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

Любопитно Преди 36 минути

Мелания Тръмп стартира национално предизвикателство за изкуствен интелект за ученици

<p>Стреляха по мъж край Своге</p>

Стреляха по мъж край Своге

България Преди 39 минути

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, има задържан

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

Свят Преди 39 минути

Коментарът идва след като висш американски дипломат беше привикан, заради твърдения, че американци провеждат тайни операции в Гренландия

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Свят Преди 47 минути

Сградата е "тежко повредена от взривната вълна"

Тежка катастрофа затвори част от АМ „Хемус“

Тежка катастрофа затвори част от АМ „Хемус“

България Преди 48 минути

25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена

Снимката е илюстративна

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Свят Преди 51 минути

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия

САЩ затягат визовия режим за студенти и журналисти

САЩ затягат визовия режим за студенти и журналисти

Свят Преди 1 час

Това става ясно от предложение за нов правителствен регламент

<p>&quot;Оцеляването на Франция е заложено на карта&quot;</p>

Байру: Оцеляването на Франция е заложено на карта

Свят Преди 1 час

Френското правителство вероятно ще падне следващия месец заради плановете на премиера за ограничаване на разходите

Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Свят Преди 1 час

„По-скоро се надявам, че това ще бъде повод всяко семейство да помисли и обсъди колко време прекарва на смартфоните

Меган Маркъл

Многото имена на Меган: Как се казва херцогинята на Съсекс

Любопитно Преди 1 час

От детството си до двата си брака Меган Маркъл е използвала различни имена, така че какво е официалното ѝ име и какво пише в паспорта ѝ?

<p>&quot;Лична&nbsp;химия&quot;: Защо Путин не бърза с мира, въпреки уверенията на Тръмп</p>

Путин едва ли ще се съгласи на среща на върха, защото не иска войната да свърши

Свят Преди 1 час

Тръмп залага на "личната химия", а не на детайлите - нещо, от което руският лидер се възползва

Арестуваха трима, залели с екскременти жена в Димитровград

Арестуваха трима, залели с екскременти жена в Димитровград

България Преди 1 час

Потърпевшата разказа, че през последните 10 дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона

.

САЩ забраняват на китайци достъп до облачните системи на Пентагона

Свят Преди 2 часа

От институцията обявиха, че доверието към „Майкрософт“ е било нарушено

<p>Аржентинският президент Милей беше замерян с камъни от протестиращи</p>

Протестиращи замеряха колата на аржентинския президент Хавиер Милей с камъни

Свят Преди 2 часа

Тълпата скандираше антиправителствени лозунги като „Махай се, Милей“

