Макрон: Гневът на Тръмп срещу Русия да се превърне в действия

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви днес, че иска "гневът" на американския му колега Доналд Тръмп срещу Русия "да се превърне в действия", предаде АФП.

(Във видеото: След срещата Тръмп-Макрон: Ще бъде ли включена Европа в преговорите за мир в Украйна)

Президентът на САЩ, който иска да сложи край на войната в Украйна, обвини руския си колега Владимир Путин, че е "напълно полудял" и изрази силно недоволство от руските въздушни удари срещу Украйна през уикенда.

"Президентът Тръмп разбира, че когато Путин каза по телефона, че е готов за мир или когато каза на неговите пратеници, че е готов за мир, е излъгал", каза Макрон по време на посещението си във Виетнам. "Видяхме през последните часове за пореден път проявлението на гнева на Доналд Тръмп. Нетърпеливост. Сега искам просто тя да се превърне в действия", добави той.

Няколко европейски лидери, сред които Макрон, посетиха Киев на 10 май и дадоха на Русия ултиматум, заедно с Вашингтон, да приеме незабавно спиране на огъня. Те заплашиха, че в противен случай ще наложат големи санкции. Но Москва отхвърли това искане и предложи преки преговори с Украйна, които засега изобщо не са напреднали, отбеляза АФП.

Макрон също изрази увереност в търговските преговори между ЕС и САЩ, след като Тръмп обяви удължаване до 9 юли на спирането на митата, налагани върху европейските стоки, предаде Франс прес.

Френският лидер направи това изявление пред медиите във виетнамската столица Ханой.

