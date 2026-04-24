Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Ф едералните власти арестуваха и повдигнаха обвинения срещу военнослужещ от специалните сили на САЩ за използване на класифицирана информация при правенето на залози за операцията от 3 януари. При акцията венецуелският президент Николас Мадуро бе изведен от строго охраняван комплекс и отведен под стража от американските власти.

Според обвинителния акт, разкрит в четвъртък, 38-годишният старши сержант Ганън Кен Ван Дайк е инвестирал общо около 33 000 долара в залози относно графика на американските военни операции във Венецуела. Твърди се, че е реализирал печалба от над 409 000 долара чрез платформата Polymarket. По това време Ван Дайк е бил зачислен във Форт Браг, Северна Каролина, но е участвал пряко в планирането и изпълнението на операцията срещу Мадуро. Адвокатите му не бяха открити веднага за коментар.

Ван Дайк започнал да прави залозите малко след като на 8 декември подписал споразумение с правителството на САЩ за неразкриване на информация относно „Операции в Западното полукълбо“. В обвинението се посочва, че на 26 декември той е създал акаунт в Polymarket, използвайки VPN услуга и се е свързал с платформата през изходен възел (exit node), за да симулира местоположение в чужда държава.

Документите по делото сочат, че в периода от 27 декември до 2 януари Ван Дайк е залагал на пазари, пряко свързани със съдбата на Мадуро и Венецуела. При една от сделките той закупил над 600 акции, залагайки, че американските сили ще навлязат във Венецуела до края на януари. Макар точната му роля в мисията да не се уточнява, в акта се отбелязва, че той е бил на борда на един от корабите на ВМС, участвали в организирането на атаката.

Само часове след като Мадуро е заловен на 3 януари и отведен на борда на кораба USS Iwo Jima, Ван Дайк качил снимка в своя Google профил. На нея той позира на палубата на плавателен съд при изгрев слънце, облечен във военна униформа и въоръжен с пушка. След приключване на мисията сержантът изтеглил печалбите си от Polymarket и ги прехвърлил в чуждестранен криптотрезор, предлагащ лихва чрез заемане на активи на трети лица. Около две седмици по-късно, на 16 януари, Ван Дайк превел средствата към борса за криптовалута, а впоследствие ги депозирал в новооткрита брокерска сметка.

Малко след като Белият дом официално обяви залавянето на Мадуро, социалните мрежи бяха залети от съобщения за необичайна търговска активност в Polymarket, свързана с договорите за венецуелския лидер. Според разследващите, Ван Дайк веднага предприел стъпки за заличаване на следите си. На 6 януари той поискал от Polymarket да изтрие акаунта му и променил имейла си в криптоборсата с такъв, който не е регистриран на негово име.

Възходът на платформите за предвиждания и залозите в тях все по-често се пресичат с военните действия на САЩ по света – от напрежението с Иран до прогнозите за това дали ще се задържат примирията в горещите точки.