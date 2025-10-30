В ъншното министерство на Украйна реагира на изявленията на руския президент Владимир Путин, който нареди на руските войски да пропуснат чуждестранни журналисти в районите на Покровск, Мирноград и Купянск, където силите за отбрана на Украйна "са обкръжени", според съобщенията на руското Министерство на отбраната, предаде "Фокус".

Украйна отхвърли предложението за мир на Путин

"Честно говоря, не препоръчвам на журналистите да вярват на каквито и да било предложения на Путин относно "коридори" в зоната на военните действия. С очите си видях как се реализират такива предложения – на 29 август 2014 г. в Иловайск", заяви говорителят на украинското МВнР Георгий Тихий.

Той добавя, че "единствената цел на Путин е да продължи войната срещу Украйна. И че той никога не е спазвал обещанията си за прекратяване на огъня по фронтовата линия".

Песков предупреди: Времето изтича

"Не му помагайте да оправдава престъпленията си чрез руски провокации срещу журналисти. Също така напомням на всички медии, че всякакви посещения на окупирана от Русия територия без разрешение от Украйна са нарушение на нашето законодателство и международното право. Те ще имат дългосрочни репутационни и правни последици. Следим отблизо това", добави Тихий.

Руското Министерство на отбраната предложи временно "примирие" в районите на Покровск, Мирноград и Купянск .

"Микропримирието" се предлага да бъде установено за 5-6 часа, за да се "осигурят коридори за чуждестранни медии".