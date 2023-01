Лондон: Протест срещу полицейското насилие над жени пред "Скотланд ярд"

Д емонстранти поставиха пред централата на лондонската полиция 1071 пластмасови гнили ябълки, символизиращи големия брой служители на реда, които са разследвани за сексуални посегателства или домашно насилие, предаде Ройтерс.

Заради сексуални посегателства и насилие: Стотици британски полицаи са заплашени от уволнение

Британската благотворителна организация "Убежище" ("Refuge") беше поставила пластмасови червени и зелени ябълки пред сградата на "Скотланд ярд" в централен Лондон, като до тях беше издигнат транспарант с надпис: "1071 гнили ябълки. Колко още?".

A domestic violence charity has placed 1,071 rotten apples outside New Scotland Yard. https://t.co/iJAl2iO3Vg

Демонстрацията се състоя броени дни след като Дейвид Карик призна, че е извършил 24 изнасилвания докато е работил в полицията. Тази новина ужаси нацията и хвърли светлина върху проблема с намаляващото обществено доверие в правоприлагането.

My column on David Carrick and the rotten Met. Contrary to police statements, the one thing this case isn’t is “unbelievable”. https://t.co/wcEtwfINHv