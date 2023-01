Андрю Тейт е намирал млади момичета в социалните мрежи

Д ария Гуса е била 16-годишно румънско момиче, когато Андрю Тейт ѝ пише в социалните мрежи. Посланията му били лаконични, придружени с флиртуващи емоджита.

В момента Андрю Тейт и брат му Тристан се намират в 30-дневен арест в Румъния, докато полицията разследва твърденията за трафик на жени и изнасилване.

Андрю Тейт и брат му Тристан отиват на изслушване в съда Източник: Getty Images

"Бях объркана, защото профилът ми не беше публичен и имах около 200 последователи", разказва Дария.

Тя е едно от момичетата, които споделят как Тейт и брат му са се свързвали с тях чрез интернет.

"Беше очевидно, че търси колкото се може по-млади и наивни момичета. Той знаеше, че сме още в училище, пишеше го в биографията ми в Instagram."

Андрю Тейт арестуван в Румъния във връзка с дело за трафик на хора

Дария Гуса показва заснета снимка на чата, където се вижда, че не е отговорила на съобщенията на известния инфлуенсър.

"Но много мои познати и приятелки го направиха", категорична е Дария.

Момичето е дъщеря на румънски политик, затова и има трибуна да говори, каквато повечето обикновени жени нямат.

“We were just high school girls with not that many followers,” said Daria Gușă, who is now 19. https://t.co/JW55UfCAX2 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) January 11, 2023

В онлайн видео Тейт съветва млади мъже как да заговарят жени онлайн: "Питайте ги нещо за тях. Например къде са в момента. Накрая слагам някакво безсмилено емоджи, например ягода или череша", споделя инфлуенсърът.

Днес Дария Гуса е в университета. Споделя, че вижда как много момчета подражават на 36-годишния Тейт. Това е голям проблем, защото след 20 години може да се събудим и да има два милиона като Андрю Тейт", казва момичеро пред BBC.

В своите публични, онлайн курсове за манипулация и експлоатация на жени Тейт разказва: "Ръководя студио за уеб камери повече от десетилетие… Над 50% от моите служители всъщност бяха мои приятелки и НИКОЯ не е била в индустрията за развлечения за възрастни, преди да ме срещне."

Той описва подхода си така: „Да се запозная с момиче, да отида на няколко срещи, да спя с нея, да я накарам да се влюби в мен и да прави каквото аз пожелая. Накрая ѝ казвам, че трябва да застане пред уеб камерата и двамата да станем богати."

Тейт е споделял, че никога не би излизал с жена над 25 години.

Габриела (името е измислено) е на 17 години, когато Тристан Тейт се свързва с нея в социалните мрежи. Тогава момичето лъже, че е на 19 г.

Тя показва на репортерите на BBC съобщението от Тейт, което гласи: "Ти си красива."

Габриела казва, че Тристан винаги започва разговора с млади момичета по този начин.

Тя записва онлайн видео, че малкият брат на Андрю Тейт се е свързал с нея. После получава съобщение от него: "Нали знаеш, че ако правиш такива неща, никой известен няма да ти пише."

Daria Guşă, the daughter of a Romanian politician, says Andrew Tate started sending explicit messages to her on Instagram when she was just 16. https://t.co/lKPsFTJopC pic.twitter.com/TNwEHlGRHf — Marlon J. Ettinger (@MarlonEttinger) January 4, 2023

Няма нищо незаконно в това братята Тейт да се свързват с момичета на 16 или 17 години онлайн.

Ако не е криминално деяние, то това е възможен планиран метод за започване на контакт. Организирана престъпна схема за трафик и експлоатация.

Репортерите на BBC разполагат със снимките, които недвусмислено доказват, че съобщенията са писани от братята Тейт или техни подчинени.

BBC изложи тези твърдения пред адвокатите на задържаните. Отговор все още не е получен.

Дори от ареста профилите на Андрю в социалните мрежи са активни.

Тейт сподели, че петима души са получили разрешение да го посетят в ареста, включително 22-годишен американски инфлуенсър на име Адин Рос, с милиони последователи, който каза, че лети за Румъния в четвъртък.

Все още няма повдигнати обвинения срещу братята Тейт.

30-дневният им срок на задържане изтича след малко повече от седмица.

Въпреки всички клипове и коментари доказателствата срещу двамата братя остават косвени. В момента луксозният автопарк на инфлуенсъра е конфискуван.

“There are 0 victims, 0 proof of any crime” ANDREW TATE insists he is innocent of human trafficking allegations https://t.co/ewNJZ8gofi — DAILY POST (@TheKenyanPost) January 17, 2023

Андрю Тейт е известен с крайните си възгледи в отношенията между мъже и жени

Той е бивш кикбоксьор и телевизионна риалити звезда.

Натрупва огромно състояние от курсове, които води.

Преподава своята истина предимно на млади мъже.

Бързо се превръща в интернет знаменитост и е забранен от различни социални мрежи, заради агресивните си и крайни възгледи.

Бившият кикбоксьор казва, че жените трябва да: „да млъкнат, по дяволите, да имат деца, да си седят вкъщи и да правят кафе”.

Бодигардът на братята Тейт също бе разпитан.

Бодигард на Андрю Тейт: Някои момичета, мислеха, че ще се омъжат за него

В ексклузивно интервю за BBC Богдан Станку заяви, че повече от 100 жени са преминали през комплекса на г-н Тейт в Букурещ, откакто той е започнал работа там преди две години.

По думите му повечето от жените, които са прекарвали времето си там, са били под 25 години.

Станку казва, че някои от момичетата са вярвали, че ще оженят за Тейт и когато реалността ги е разочаровала е било лесно да се превърнат във врагове.

Бодигардът е бивш полицейски служител, който напълно защитава шефа си.

Според него момичетата били "млади и глупави".

Две от жените също смятат, че не са жертви на Тейт.

Разследващите потвърдиха, че шест жени са идентифицирани като потенциални жертви. Две от жените, участващи в разследването, публично отрекоха каквото и да било малтретиране от страна на братята Тейт.

Жените - които имат татуировки с надписи "Property of Tate" и "Tate Girl" - са работили в комплекса в Букурещ, където Андрю Тейт е живял с брат си и моделите, които са обслужвали бизнеса му с уебкамери за възрастни.

В един от видеоклиповете си в социалните мрежи Андрю Тейт обяснява защо се е преместил в Румъния през 2017 г.

"Една от причините е движението MeToo", казва той. "Хората казват: "О, ти си изнасилвач". Не, аз не съм изнасилвач, но ми харесва идеята да мога да правя каквото си искам, харесва ми да съм свободен".

"Ако тя отиде в румънската полиция и каже: "Той ме изнасили вчера", те ще кажат добре, имате ли доказателства? Има ли доказателства от видеокамери?"

Тейт е заявявал, че харесва Румъния, защото крайната либерална пропаганда все още не е проникнала в тази част на света.

"Оценката му за отношението на Румъния към сексуалните престъпления не е погрешна и това е притеснителното", казва Лаура Стефан, правен експерт и виден активист в борбата с корупцията.