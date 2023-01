Заради сексуални посегателства и насилие: Стотици британски полицаи са заплашени от уволнение

С тотици служители на лондонската полиция може да бъдат уволнени за сексуални посегателства и домашно насилие, заяви днес нейният началник, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че той е съобщил това на фона на усилия на британската полиция да си върне общественото доверие, след като лондонски полицай призна, че е сериен изнасилвач, предаде Ройтерс.

Лондонската полиция, която беше разтърсена от скандали през последните години, изпадна в още по-сериозна криза, след като 48-годишният полицай Дейвид Карик призна, че е извършил 24 изнасилвания за почти две десетилетия, докато е работил в полицията, а неговите колеги не са реагирали навреме, за да го спрат.

"We've seen repeated failures."



Shadow home secretary, Yvette Cooper, says the govt's failure to suspend David Carrick in July 2021 - when rape allegations were made - is "shocking", and undermines confidence "for women, victims and police officers".https://t.co/11BGIKoiTT pic.twitter.com/E7MT2HS6Oq