Великобритания изпраща системи за противовъздушна отбрана в Персийския залив

В еликобритания изпраща системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Персийския залив, за да противодейства на иранските ракетни атаки, заяви премиерът Киър Стармър.

„Разполагаме бързо системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Бахрейн“, каза Стармър пред парламентарна комисия, като добави, че страната предприема същите действия и в Кувейт и Саудитска Арабия.

Великобритания работи съвместно с индустрията, за да „доставя ракети за противовъздушна отбрана на партньорите в Залива“, като също така е изпратила там специалисти по въздушно пространство, посочи още премиерът.