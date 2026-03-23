Великобритания изпраща системи за противовъздушна отбрана в Персийския залив

Това заяви премиерът Киър Стармър

23 март 2026, 18:42
В еликобритания изпраща системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Персийския залив, за да противодейства на иранските ракетни атаки, заяви премиерът Киър Стармър.

„Разполагаме бързо системи за противовъздушна отбрана с малък обсег в Бахрейн“, каза Стармър пред парламентарна комисия, като добави, че страната предприема същите действия и в Кувейт и Саудитска Арабия.

Великобритания работи съвместно с индустрията, за да „доставя ракети за противовъздушна отбрана на партньорите в Залива“, като също така е изпратила там специалисти по въздушно пространство, посочи още премиерът. 

Свят Преди 8 минути

България Преди 18 минути

България Преди 2 часа

Язовир „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево" са достигнали максималния си капацитет, а от министерството започнаха контролирано изпускане на водоемите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой"

България Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Атина очаква и ракетните системи за новия отбранителен купол „Щитът на Ахил“

Свят Преди 2 часа

Двойката тихомълком е прекратила годежа си само седем месеца след като 49-годишният музикант от Slipknot предложи брак на Кели

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд участва във военните действия срещу Иран

България Преди 2 часа

МВР отбелязва, че е необходимо пълноценно оползотворяване на възможностите ѝ

Свят Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Лошото време е довело до сериозни затруднения в придвижването

Свят Преди 3 часа

Дмитрий Песков призова за незабавно дипломатическо решение и определи като „фалшиво съобщение“ информацията, че Москва е предложила на САЩ размяна на разузнавателни данни за Киев и Техеран

Свят Преди 3 часа

Погрешно се смята, че Джейн Мансфийлд е починала, когато е била обезглавена при фатална автомобилна катастрофа през юни 1967 г., но истината е още по-зловеща - и много по-тъжна

България Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Москва изрази сериозно безпокойство от атаките срещу иранската ядрена инфраструктура и предупреди за „неприемливи рискове“ за сигурността и околната среда при евентуален удар по АЕЦ „Бушер“

Свят Преди 4 часа

Надпреварата за нов генерален секретар на ООН започна официално. Докато Рафаел Гроси, Мишел Бачелет и Ребека Гринспан водят в прогнозите, светът чака да разбере дали най-високият дипломатически пост най-после ще бъде зает от жена

