Свят

Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"

"Синята линия", очертана от ООН, разделя Ливан от Израел и окупираните от него Голански възвишения

15 ноември 2025, 22:18
Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"
Източник: iStock

Л иван ще внесе в Съвета за сигурност на ООН жалба срещу Израел заради изграждането на бетонна стена, която се простира отвъд т. нар. Синя линия между Израел и Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на ливанското президентство. 

"Синята линия" (демаркационната разделителна линия между Ливан и Израел), очертана от ООН, разделя Ливан от Израел и окупираните от него Голански възвишения. Израелските въоръжени сили се оттеглиха до Синята линия, когато напуснаха Южен Ливан през 2000 г. 

Израел смята, че стената е законна мярка за самозащита

Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви, че стената е направила над 4000 квадратни метра ливанска територия недостъпни за местното население. 

Ливанското правителство додаде, че продължаващото строителство от страна на Израел представлява "нарушение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН и посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на Ливан". 

Дюжарик също така заяви, че Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) са поискали стената да бъде премахната. 

Миротворците на ООН остават на "всичките си позиции" в Ливан

Вчера израелски военен говорител отрече стената да пресича Синята линия. "Стената, чието изграждане започна през 2022 г., е част от по-широк план на израелската армия", каза той. Говорителят подчерта, че "от началото на войната и като част от извлечените поуки от нея, израелската армия предприема поредица мерки, включително укрепване на физическата бариера по северната граница". 

ЮНИФИЛ, създадени през 1978 г., действат между река Литани, на север, и Синята линия, на юг. Мисията на ООН разполага с над 10 000 войници от 50 страни и около 800 цивилни служители според данни на световната организация. 

Източник:  БТА, Симеон Томов    
Ливан Израел ООН Съвет за сигурност на ООН бетонна стена Синя линия посегателство върху суверенитета граничен спор Резолюция 1701 ЮНИФИЛ
Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 3 минути

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври

<p>Крадци взеха заложници във Франция, задигнаха бижута за 1.2 млн. долара</p>

Кражба на бижута за 1,2 млн. долара във Франция

Свят Преди 56 минути

Образувано е разследване за отвличане, организирана престъпност и въоръжен грабеж

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Бурята „Клаудия“ взе три жертви в Португалия

Свят Преди 2 часа

Наводнения парализираха Великобритания

<p>Кой е фаворитът за следващ върховен комисар на ООН за бежанците?</p>

Шимон Холовня е фаворитът за следващ върховен комисар на ООН за бежанците

Свят Преди 3 часа

Според неотдавнашна оценка на самия Холовня неговите шансове са се подобрили значително, тъй като още страни са обещали подкрепата си за него

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Украинските сили са се изтеглили от Нововасилевка в Запорожка област

Свят Преди 3 часа

Говорителят на украинската Национална гвардия Руслан Музичук заяви, че най-трудната ситуация на фронта остава в сектора на Покровск

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Запорожка АЕЦ: Ситуацията е стабилна след инцидент с електропровод

Свят Преди 3 часа

Това каза представител на назначеното от Москва ръководство на централата

<p>Сблъсъци на COP30 - активисти щурмуваха конференцията&nbsp;</p>

Сблъсъци на COP30 в Белем - активисти щурмуваха конференцията

Свят Преди 3 часа

С "Шествието за климата" демонстрантите се борят за климатична справедливост и защита на земите на коренното население

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Валентин, Давид, Стоянов и Сияна се борят за голямата награда от 100 000 лв.

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Колумбия купува изтребители "Грипен" заради заплахи

Свят Преди 4 часа

Договорът, който е предмет на постигнато принципно споразумение през април със СААБ, е за 17 самолета, уточни президентът Густаво Петро

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

България Преди 4 часа

Мотоциклетистът е откаран в болница

<p>Желязков: Това е възможният бюджет</p>

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

България Преди 5 часа

Премиерът защити и избора на Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл"

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

<p>Украйна се опитва ефективно да &quot;разчисти къщата&quot;</p>

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Свят Преди 5 часа

"Изчистването на всякаква корупция във всяка държавна институция е въпрос на достойнство за нашето правителство", заяви Юлия Свириденко

<p>Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване</p>

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

България Преди 6 часа

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

<p>Мерц запазва &quot;защитната стена&quot; срещу АзГ</p>

Мерц: Няма да има никакво сътрудничество с крайнодясната АзГ

Свят Преди 6 часа

Мерц последователно заявява, че блокът му ХДС/ХСС никога няма да работи с АзГ

