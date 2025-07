Американски енергийни напитки Celsius се оказаха пълни с водка

А мериканските власти предупреждават потребителите на енергийни напитки Celsius да проверят своите кенчета, след като някои от тях са били погрешно напълнени с водка, пише BBC.

Американската администрация по храните и лекарствата (USFDA) издаде официално предупреждение за продукта Astro Vibe Blue Razz от марката Celsius. Проблемът възникна, след като доставчик на опаковки по погрешка изпрати празни кенчета на Celsius до компанията за водка-селцер High Noon, която ги напълни с алкохол.

