"Ходя с нея от 40 години": Любимата чанта на Олаф Шолц (СНИМКИ)

Ч есто казват, че германският канцлер Олаф Шолц няма някакви особени отличителни черти. Но това не е точно така - той е забележителен със своята чанта. Шолц е на 65 години и откакто го помнят ходи все с една и съща голяма черна кожена чанта. Това посочва Елена Дожина, автор на Deutsche Welle .

Чантата съпровожда канцлера вече 40 години

Всички се питат какво толкова харесва в чантата си и кога ще я смени. "Черната ми чанта е с мен вече почти 40 години - на всяка среща, във всяка командировка и даже по време на отпуск. Купих я като млад юрист", написа той в Инстаграм.

Солидната чанта на фирмата Bree Collection, модел Times 16, с размери 40 см на 34 см, от естествена кожа и с два големи джоба отпред е била купена в края на 1980-те години, когато Шолц е бил юрист стажант в Хамбург. Чантата е скъпа - по данни на производителя навремето е струвала 890 германски марки (днес подобни модели струват пак толкова, но в евро).

Оттогава насам и светът, и Олаф Шолц са се променили много. Но чантата си остава същата. "Очевидно е, че съм много привързан към тази чанта. Тя е практична - побира много", обяснява нейният собственик в Инстаграм. "Някои мои колеги смятат, че чантата вече е износена. Докато за мен това е патина. С всяка следваща година чантата ми харесва все повече и повече."

Черната чанта е била навсякъде - включително в Украйна в разгара на войната. През 2022 година тя дори стана причина за пикантна дипломатическа случка: когато Олаф Шолц се появи на червения килим пред президентския дворец в Киев с огромната си чанта, присъстващите не можаха да скрият удивлението си. Германският канцлер се ръкува с президента Володимир Зеленски, без да изпуска с другата си ръка износената чанта. В крайна сметка присъстващият на срещата украински охранител взе чантата на Шолц и я прибра от очите на фоторепортерите.

