Лекарите на папата обмисляли да го оставят „да си отиде“

П апа Франциск е бил толкова близо до смъртта в един момент по време на 38-дневната си борба с пневмония в болницата, че лекарите му обмисляли прекратяване на лечението, за да може той да умре в мир, каза ръководителят на медицинския екип на папата, цитиран от агенция Ройтерс (Reuters).

След дихателна криза на 28 февруари, при която главата на Римокатолическата църква едва не се задавил с повръщаното си, „имаше реален риск той да не прескочи трапа“, каза Серджо Алфиери, лекар в римската болница Джемели, където беше настанен папата.

„Трябваше да изберем дали да спрем дотук и да го оставим да си отиде, или да продължим напред и да опитаме с всички възможни лекарства и терапии,

излагайки на най-голям риск от увреждане другите му органи“, каза Алфиери, пред Corriere della Sera в интервю, публикувано във вторник. В крайна сметка поехме по този път“, каза той.

88-годишният папа Франциск се завърна във Ватикана в неделя след най-сериозната здравна криза от 12-годишното му папство. Той беше приет в болница Джемели на 14 февруари за пристъп на бронхит, който се разви в двустранна бронхопневмония, особено сериозно състояние за него, тъй като той е имал плеврит като млад и му е била отстранена част от единия бял дроб.

