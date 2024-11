ЛеБрон Джеймс си взема почивка от социалните медии

Л еБрон Джеймс казва, че си взема почивка от социалните медии.

"Нямам намерение да спирам": Отсече Леброн Джеймс и прибра 100 млн. долара с новия си договор

Най-добриятиграч на NBA за всички времена и звезда на Лос Анджелис Лейкърс публикува в X(Twitter) и Instagram в сряда, за да обяви, че се оттегля от своите страници. Джеймс има 159 милиона последователи в Instagram, 52,9 милиона в X.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑