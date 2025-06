Р уският външен министър Сергей Лавров заяви, че решението на страните членки на НАТО да увеличат разходите за отбрана е катастрофално за Алианса и може в крайна сметка да доведе до разпадането му, предаде Ройтерс

Съюзниците от НАТО се споразумяха през следващото десетилетие да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП на година.

Запитан за коментарите на полския си колега Радослав Шикорски, който заяви, че надпреварата във въоръжаването между Русия и Запада ще доведе до падането на руския президент Владимир Путин, Лавров каза, че смята, че НАТО може да се разпадне.

"След като е умее да прави прогнози, той вероятно предвижда, че катастрофалното увеличаване на бюджета на страните от НАТО, по моя преценка, ще доведе до краха на тази организация", заяви руският външен министър по адрес на коментара на полския си колега.

НАТО "трябва да се ръководи от здравия разум", добави Лавров, цитиран от ТАСС.

