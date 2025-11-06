Свят

Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва

76-годишният Лавров повече от 20 години оглавява Министерството на външните работи на Русия

6 ноември 2025, 20:13
Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва
М инистърът на външните работи на Русия Сергей Лавров изглежда е попаднал в немилост в Кремъл след неуспешния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който провокира провала на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише The Moscow Times.

76-годишният Лавров, който повече от 20 години оглавява Министерството на външните работи, не се появи на знаковото заседание на Съвета за сигурност на Русия, което Путин проведе на 5 ноември, предава "Фокус".

На срещата с постоянните членове на Съвета за сигурност, сред които е и Лавров, Путин възложи да се разработят предложения за възобновяване на ядрените опити, които Русия проведе за последен път през 1990 г. Лавров "съгласувано отсъстваше" от заседанието, съобщава източник на "Коммерсант". При това министърът на външните работи беше единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който пропусна знаковото заседание.

Същевременно Лавров загуби статута си на ръководител на руската делегация на срещата на Г-20. Тази година тя ще бъде оглавена от заместник-ръководителя на администрацията на президента Максим Орешкин, съобщи в четвъртък прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. По негови думи, решението за назначаването на Орешкин е взето от Путин.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Самият президент отново не се реши да лети на срещата на Г-20, която тази година ще се проведе в ЮАР – страна, подписала Римския статут и имаща задължението да арестува Путин по заповед на Международния наказателен съд.

През 2025 г. поради заповедта на МНС Путин не се реши да лети до Бразилия – на срещата на БРИКС. А през 2022 г. пропусна срещата на Г-20 в Бали. И в двата случая именно Лавров беше ръководител на руската делегация.

Лавров проведе на 21 октомври телефонен разговор с Рубио, по време на който трябваше да обсъдят условията на предстоящата среща на върха между Путин и Тръмп в Будапеща. Рубио обаче препоръча на Тръмп да отмени срещата, а след провала на срещата последваха санкции от страна на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" – първите от момента на завръщането на Тръмп в Белия дом.

Източници на "Ройтерс", запознати със ситуацията, твърдят, че причината е била непримиримата позиция на Кремъл, който "е искал прекалено много" и е отказал да прекрати огъня в Украйна.

Срещата Тръмп - Путин под въпрос

Самият Лавров след неуспешния разговор с Рубио отново заговори за "нацистки режим“ в Киев и поиска да бъдат отстранени "първопричините за конфликта". Незабавното прекратяване на огъня ще доведе до това, че по-голямата част от Украйна "ще остане под ръководството на нацисткия режим“, а Западът отново ще "напълни" ВСУ с оръжие за "терористични действия под формата на удари по гражданската инфраструктура“ на Русия, твърди Лавров.

