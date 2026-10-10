Руски удар по Запорожие: 12 загинали, сред тях три деца, има и много ранени

Н ай-малко 12 души, сред които три деца, са загинали при руски удар с планиращи бомби срещу украинския град Запорожие в ранните часове на деня. Други 14 души са ранени, като състоянието на двама от тях е тежко. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски във Facebook, цитиран от "Укринформ".

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По думите му руските сили са хвърлили пет планиращи бомби върху жилищни сгради. Лекарите се борят за живота на двама от пострадалите.

Проверява се информация за още 12 души, които може да са се намирали в засегнатия район. Спасителните екипи и останалите служби продължават работата си на място.

„Днес Русия благодари за отмяната на санкциите върху износа на дизелово гориво, като хвърли пет планиращи бомби върху жилищни сгради в Запорожие. Към момента, за съжаление, са известни 12 загинали, сред които три деца. Изразявам съболезнования на всички близки и роднини“, написа Зеленски.

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Украинският президент съобщи още, че през нощта руски удари са засегнали 13 украински региона. Нанесени са щети по жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии.

Зеленски заяви, че според него отслабването на натиска върху Русия се възприема от Москва като сигнал, че може да продължи войната. Той посочи, че Украйна ще отговори на руските удари.

По-рано началникът на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин съобщи за най-малко седем загинали и десет ранени при атаката, предаде "Ройтерс". Той предупреди, че е възможно хора да са останали затрупани под развалините. По информация на Семикин ударите с авиационни бомби са били нанесени на няколко места едновременно.

Впоследствие украинските власти актуализираха данните за броя на жертвите.

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По-рано Семикин съобщи в Telegram, че е бил поразен пететажен жилищен блок, при което са загинали двама души. Екипите за спешна помощ са изпратени на място. Иван Федоров, който заема поста на съпредседател на Запорожкия съвет за отбрана, съобщи, че най-малко двама души са били ранени при удара по сградата.

"Укринформ" припомня, че при руско нападение срещу Запорожие в нощта срещу петък е бил убит мъж, а 23 души са били ранени.