Къде се намират електроцентралите на Иран, за които Тръмп заплашва, че ще бъдат унищожени

7 април 2026, 11:44
Източник: ЕПА/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е отправил директен ултиматум към Иран: да отвори отново Ормузкия проток до 20:00 ч. източноамериканско време във вторник, 7 април (полунощ по Гринуич на 8 април), или да се изправи пред унищожаването на национални електроцентрали и мостове.

Това повтаря по-ранен ултиматум от 21 март, в който той заплаши да атакува електроцентралите на Иран, „най-голямата първо“, ако протокът не бъде напълно отворен в рамките на 48 часа.

Оттогава президентът Тръмп е удължавал крайния срок няколко пъти, като се позовава на напредък в преговорите, за които твърди, че САЩ водят с Иран за прекратяване на продължаващата война. Иран отрича да води директни преговори със САЩ.

Макар Тръмп да е правил гръмки изявления като „те ще загубят всяка електроцентрала и всяко друго съоръжение, което имат в цялата страна“, той не е посочил конкретни цели.

Президентът на САЩ е заплашил също така да унищожи мостовете на страната. През уикенда американско-израелски удар е поразил моста B1 в град Карадж, западно от Техеран. Основната магистрална връзка, описвана като най-високият мост в Близкия изток, е трябвало скоро да бъде открита. Тя е понесла значителни щети при удара.

Правни експерти посочват, че атакуването на цивилни обекти представлява „колективно наказание“, което е забранено от законите на войната.

Източник: БТА
  • Къде се намират електроцентралите на Иран?

Иран управлява стотици електроцентрали, които заедно формират една от най-големите електроенергийни системи в Близкия изток, снабдявайки с енергия 92 милиона души.

Повечето електроцентрали в страната са разположени близо до големи населени центрове и индустриални хъбове. По-голямата част от населението на Иран живее в западната половина на страната, като Техеран, Мешхед и Исфахан са трите най-големи града.

Иран има газови, въглищни, водноелектрически, ядрени и петролни електроцентрали, но повечето са газови. В северната и централната част на страната има групи от газови централи, които осигуряват електричество за най-големите населени центрове, включително Техеран, Карадж, Исфахан и Мешхед.

Друга голяма концентрация на електроцентрали се намира по крайбрежието на Персийския залив. Тези централи са разположени близо до големи газови находища и пристанища, което позволява големите топлоелектрически станции да работят с изобилен природен газ.

Крайбрежието е дом и на ядрено-енергийния обект АЕЦ Бушехр, единствената ядрена електроцентрала на Иран, която има капацитет от 1000 MW. САЩ и Израел многократно са поразявали тази ядрена електроцентрала, като това е увеличило риска от радиоактивно замърсяване извън границите на Иран, предупреди държавната Организация за атомна енергия на Иран (AEOI).

Иран управлява и няколко водноелектрически язовира, концентрирани по река Карун, най-важният източник на водноелектрическа енергия в страната.

Електричеството, произведено от всички тези централи, се подава към национална преносна мрежа, управлявана от компанията Iran Grid Management Company, която разпределя енергията към градове, индустрии и домакинства в цялата страна.

Картата по-долу показва всички електроцентрали на Иран с капацитет 100 MW или повече.

Една електроцентрала с мощност 100 MW може обикновено да захранва приблизително 75 000 до 100 000 домакинства, в зависимост от потреблението.

Най-голямата електроцентрала в Иран по капацитет е електроцентралата Дамаванд, разположена в района Пакдаш, на около 50 км (31 мили) югоизточно от Техеран, с капацитет около 2900 MW, достатъчен да захранва повече от два милиона домакинства.

Източник: БТА
  • Кои са най-важните електроцентрали в Иран?

Най-големите електроцентрали в Иран включват:

  1. Електроцентрала Дамаванд (Пакдаш) - близо до Техеран.
  • Гориво: природен газ (комбиниран цикъл).
  • Капацитет: 2868 MW.
  1. Електроцентрала Шахид Салими - Нека, по крайбрежието на Каспийско море.
  • Гориво: природен газ.
  • Капацитет: 2215 MW.
  1. Електроцентрала Шахид Раджаеи - близо до Казвин.
  • Гориво: природен газ.
  • Капацитет: 2043 MW.
  1. Язовир Карун-3 - провинция Хузестан.
  • Гориво: водноелектрическа енергия.
  • Капацитет: 2000 MW.
  1. Електроцентрала Керман - Керман.
  • Гориво: природен газ.
  • Капацитет: 1912 MW.

Други по-малки, но стратегически важни електроцентрали включват:

  1. Електроцентрала Рамин - Ахваз, Хузестан.
  • Гориво: газ.
  • Капацитет: 1903 MW.
  1. АЕЦ Бушехр - на Персийския залив.
  • Гориво: ядрено.
  • Капацитет: 1000 MW.
  1. Електроцентрала Бандар Абас - близо до Ормузкия проток.
  • Гориво: нефт.
  • Капацитет: 1330 MW.
Източник: БТА
  • Как Иран произвежда електроенергията си?

Електроенергийната система на Иран разчита в голяма степен на големи топлоелектрически централи, работещи с природен газ. Страната разполага с едни от най-големите запаси на природен газ в света и това гориво формира основата на енергийната ѝ система.

През 2025 г. 86% от електроенергията на Иран е произведена от природен газ.

Петролно захранваните централи осигуряват по-малък дял, като генерират около 7% от електроенергията. Някои електроцентрали преминават към дизел или мазут, когато доставките на природен газ са ограничени, особено при зимни пикове в потреблението.

Водната енергия представлява около 5% от електропроизводството. Големи язовири по реки като Карун произвеждат електричество чрез използване на течаща вода за задвижване на турбини.

Ядрената енергия допринася около 2% от електропроизводството на страната, основно от АЕЦ Бушехр - единственият действащ ядрен реактор в Иран.

Възобновяемите източници като слънчева и вятърна енергия играят много малка роля, като заедно формират под 1% от производството.

Като цяло над 90% от електроенергията на Иран се произвежда от изкопаеми горива, което прави страната една от най-зависимите от природен газ енергийни системи в света.

Източник: Al Jazeera    
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение
