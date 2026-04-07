Свят

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Нанесени са щети на сгради и паркирани автомобили

7 април 2026, 11:18
Източник: AP/БТА

И ранските въоръжени сили нанесоха нов удар срещу Тел Авив, като се съобщава за няколко експлозии в града, предаде ДПА.

Израелската армия потвърди, че Техеран е използвал касетъчни бомби – вид боеприпаси, чието използване е масово осъждано на международно ниво. Те се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки експлозивни устройства, което ги прави почти „невъзможни за прехващане“ и крие сериозен риск за цивилното население.

Какво представляват иранските касетъчни боеприпаси, които пробиват израелската отбрана?

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в центъра на Тел Авив, след което бяха чути експлозии.

Според израелските медии ударите са засегнали около десет обекта в различни части на града. Нанесени са щети на сгради и паркирани автомобили, но за момента няма данни за пострадали хора.

САЩ и Израел нанесоха удар по иранското ядрено съоръжение в Натанз (ОБЗОР)

Освен столицата, южното пристанище Ейлат също е било атакувано с касетъчни бомби, съобщават местните медии. Ударите увеличават напрежението в региона и създават сериозни опасения за безопасността на цивилното население.

Международни правозащитни организации вече реагираха на атаките.

Human Rights Watch остро разкритикува Техеран за използването на касетъчни боеприпаси срещу израелски градове по време на конфликта, като отбеляза, че това може да бъде квалифицирано като военно престъпление.

Нощ на взривове: Тел Авив и Техеран под обстрел

Атаките идват на фона на продължаващото ескалиране на напрежението между Иран и Израел.

Последните седмици са белязани от взаимни удари и заплахи, което поставя под сериозна опасност цивилното население и стратегическата инфраструктура в региона.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Израелската армия продължава да следи ситуацията и да реагира на потенциални заплахи, докато властите призовават гражданите да спазват инструкциите за сигурност и да се укриват при активиране на сирени за въздушна тревога.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
Последвайте ни
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

