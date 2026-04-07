Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

И ранските въоръжени сили нанесоха нов удар срещу Тел Авив, като се съобщава за няколко експлозии в града, предаде ДПА.

Израелската армия потвърди, че Техеран е използвал касетъчни бомби – вид боеприпаси, чието използване е масово осъждано на международно ниво. Те се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки експлозивни устройства, което ги прави почти „невъзможни за прехващане“ и крие сериозен риск за цивилното население.

Какво представляват иранските касетъчни боеприпаси, които пробиват израелската отбрана?

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в центъра на Тел Авив, след което бяха чути експлозии.

Според израелските медии ударите са засегнали около десет обекта в различни части на града. Нанесени са щети на сгради и паркирани автомобили, но за момента няма данни за пострадали хора.

САЩ и Израел нанесоха удар по иранското ядрено съоръжение в Натанз (ОБЗОР)

Освен столицата, южното пристанище Ейлат също е било атакувано с касетъчни бомби, съобщават местните медии. Ударите увеличават напрежението в региона и създават сериозни опасения за безопасността на цивилното население.

Международни правозащитни организации вече реагираха на атаките.

Human Rights Watch остро разкритикува Техеран за използването на касетъчни боеприпаси срещу израелски градове по време на конфликта, като отбеляза, че това може да бъде квалифицирано като военно престъпление.

Нощ на взривове: Тел Авив и Техеран под обстрел

Атаките идват на фона на продължаващото ескалиране на напрежението между Иран и Израел.

Последните седмици са белязани от взаимни удари и заплахи, което поставя под сериозна опасност цивилното население и стратегическата инфраструктура в региона.

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Израелската армия продължава да следи ситуацията и да реагира на потенциални заплахи, докато властите призовават гражданите да спазват инструкциите за сигурност и да се укриват при активиране на сирени за въздушна тревога.