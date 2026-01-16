"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

Ф инансов експерт сподели философията си пред Newsweek , като посочи, че тези, които искат да забогатеят, трябва първо да си представят как ще изглежда животът им в богатство.

Рамит Сети, автор на бестселъра "Ще те науча как да бъдеш богат" и звездата на Netflix "Как да забогатеем", казва, че "богат" е натоварена дума.

"Когато мислим за богатство, често си представяме някой, който седи в задната част на лимузина или пътува с яхта", каза Сети. "Но за мен богатството може да означава да взимаш децата си от училище всеки следобед. Може да е покупката на красиво кашмирено палто. Може да означава да пътуваш два или три месеца в годината. Представата за богатство на хората се различава."

Сети обяснява, че никога не пита клиентите си колко харчат за кафе или за хранене навън. Вместо това започва с въпроса как си представят живота в богатство. Това често шокира клиентите, тъй като те никога не са си го представяли.

"Отиваме на работа, прибираме се вкъщи, харчим пари може би за доставки, за дома или за колата си. И всъщност не се питаме: за какво е всичко това? Каква е целта?" казва той.

Във време, когато хиляди създатели на финансово съдържание се състезават за последователи и често ги критикуват, Сети, който започва да говори за пари преди повече от 20 години, смята, че е важно хората, търсещи финансови съвети, да не се чувстват съдени за решенията си.

"Трябва да сме внимателни с това, което купуваме, но никоя икономия няма да позволи на млад човек да си купи къща", обяснява той, като посочва, че съществуват структурни проблеми и бариери в банковата система и финансовата индустрия, които трябва да се преодоляват.

Разговорът обхвана различни теми от съвместното управление на финансите при двойките, през опасения около услугите "Купи сега, плати по-късно", до влиянието на парите върху епидемията от мъжка самота.

"Виждам го често с парите. Млади мъже, които не чувстват надежда, че могат например да си купят къща или да бъдат финансово успешни, гледат наоколо и се обезверяват", казва Сети. "Често се включват в рискови финансови продукти, залагания, криптовалути, неща, при които вероятността за дългосрочен успех е ниска."

Вместо това той съветва мъжете да търсят начини да увеличават парите си без големи рискове, дори ако това изглежда скучно.

"Да живееш богат живот не е скучно", казва Сети.