Ето къде живеят богатите руснаци в Германия

М акар да са санкционирани от ЕС, руски олигарси продължават да разполагат с луксозни имоти в Берлин, показва и разследване на сп.„Шпигел“, чиито главни герои са все изключително богати руснаци от близкото обкръжение на Путин. Навремето те са си купили луксозни имоти в Груневалд, а днес полагат големи усилия да скрият богатството си, пише германското издание, задавайки възмутено въпроса „Нима държавата е безсилна?“, съобщи Deutsche Welle.

Вилата "Сърцето на Груневалд"

„Ако например в Лондон сделките на руските инвеститори с недвижими имоти отдавна предизвикват дискусии, в Берлин тази тема никога не е играла голяма роля. Не е тайна, че руснаците са закупили много къщи и жилища предимно в западната част на града – но въпроси за източника на парите никога не са били задавани.

В това отношение почти не са настъпили промени и след нападението срещу Украйна“, се отбелязва в статията, над която в продължение на две години са работили седем журналисти. В нея става дума за елитни имоти, купувани за лични нужди или за членове на семействата им, с което Груневалд се е превърнал в „тихо пристанище за руското богатство“.

„Сърцето на Груневалд“ например е разкошна вила с няколко апартамента, включително спа зона с 20-метров басейн. Навремето в един от апартаментите е живеел някогашният посланик на Русия в Германия, а днес жилищата се предлагат под наем срещу 13 000 евро месечно. Но кой прибира тези пари?

Търсейки отговора на този въпрос, германските журналисти стигат до офшорна компания в Кипър – крайна точка на сложна конструкция, зад която стои неизвестен човек от Санкт Петербург, неговото име така и не е установено.

Улица "Пътеката на дивите патици"

Но в статията не липсват и имена – като например това на Ирина Вирганская, дъщерята на Михаил Горбачов, която през 2020 година е купила в този район обект с прилежащия терен за 4,8 милиона евро. Най-известният от купувачите – както отбелязва „Шпигел“ - обаче е приближеният на Путин милиардер Аркадий Ротенберг. Неговата дъщеря Лилия е придобила през 2008 година за 1,8 милиона евро обект на улица „Пътеката на дивите гъски“, но не свое име, а на името на фирмата Rotex GmbH, станала впоследствие собственост на регистриран в Кипър холдинг, който се явява фактически собственик на вилата.

Редакцията на „Шпигел“ обаче попада на нов документ, който показва, че зад сделката стои самият Ротенберг. През 2015 година той съставил списък на имуществото си, където присъства и берлинската вила, оценявана тогава на 10 милиона евро. Яснота дали тя все още е негова няма, съседите не били виждали някой да живее там. Но в гаража имало луксозни автомобили, включително Bugatti Veyron.

Прецедентът с Алишер Усманов

Дали Ротенберг е имал имот в Берлин има значение дотолкова, доколкото в такъв случай той би трябвало да плаща данъци в Германия, посочва сп.„Шпигел“ и припомня започналото още през есента на 2022 година разследване срещу милиардера Алишер Усманов, заподозрян в неплащане на данъци за няколко имота в Бавария. Предполага се, че за него е била важна възможността да ползва тези свои жилища, а същото предположение се свързва и с Аркадий Ротенберг.

Има индикации за това, че и за Ротенберг вилата в Груневалд не е била просто инвестиционен обект, пише германското издание и посочва, че той е притежавал и друг имот на няколкостотин метра от първия. А Юрий Букин, дългогодишен мениджър в бизнес империята на Ротенберг, също имал имот в непосредствена близост. Както пише още в статията – Букин споделял с Путин и Ротенберг увлечението им по джудото и хокея.

Услужливите берлински нотариуси

Букин още е регистриран на берлинския си адрес, но не отговорил на въпросите, изпратени от германското издание. Ротенберг също не отговорил. „Шпигел“ припомня, че той е под санкциите на ЕС още от 2014 година и принципно би могъл да продължи да живее в дома си в Берлин, но без правото да го продава. Изглежда обаче е успял да заобиколи забраните – прехвърлил е дялове от втората вила на дъщеря си и брат си, които впоследствие са продали обекта.

Що се отнася до първата, на „Пътеката на дивите патици“, спрямо нея също е било подходено ловко – там Ротенберг не е трябвало да продава нищо, защото след увеличението на уставния капитал на фирмата Rotex GmbH основен собственик станала дъщерята Лилия, а делът на кипърския холдинг бил съкратен до 25 процента.

„Тази доста съмнителна финансова маневра е била заверена от берлински нотариус“, са установили журналистите от „Шпигел“, които наричат въпросния нотариус „придворен юрист на Ротенберг“.

Майката на депутата и залите с игрални автомати

Непосредствено преди руснакът Борис Пайкин, работил дълго време в „Газпром“, да стане депутат през 2017 година, майка му, която тогава била на 78 години, станала съсобственик на няколко жилища в същия този берлински район – макар официално те да не били на нейно име, а на името на фирма.

„Наред с жилищата възрастната майка на Пайкин управлявала и десетки зали с игрални автомати в Германия“, пишат журналистите от „Шпигел“.

През февруари 2022 година Пайкин е включен в санкционните списъци на ЕС, а няколко седмици по-късно майката приписва частта си от залите за игра на упълномощено лице. Жилищата пък били продадени на една от познатите на депутата, като и този път се намерил берлински нотариус – вече друг, който да завери сделките. Нито едно от замесените лица не отговорило на изпратените от редакцията въпроси.

Затова заключението на „Шпигел“ гласи: „В рамките на журналистическото разследване ставаше все по-очевидно колко лесно е да бъде надхитрена гнилата берлинска администрация“. Но става дума не само за градските, а и за федералните власти: те твърде дълго бавиха приемането на закони, които биха позволили да се води по-ефективно борбата с финансовите машинации на пазара на недвижими имоти и по-конкретно – с опитите на богатите руснаци да заобикалят санкциите.

