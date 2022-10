Кулеба: Путин е терорист, който води разговора с ракети

М инистърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба каза, че днешните руски ракетни удари в Украйна са показали, че президентът Владимир Путин "е терорист, който води разговора с ракети", предаде БТА.

"Множество руски ракетни удари в цяла Украйна.

Единствената тактика на Путин е терорът срещу мирни украински градове, но той няма да пречупи Украйна.

Това е и неговият отговор на всички умиротворители, които искат да говорят с него за мир:

Путин е терорист, който води разговора с ракети", написа Кулеба в "Туитър".

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles.