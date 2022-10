Лондон: Руските войски приближават Бахмут

Р уските войски приближават стратегически важния източен град Бахмут. През последната седмица те са напреднали към това населено място с 2 километра. Това съобщи в ежедневната си сводка за бойните действия в Украйна британското разузнаване, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

