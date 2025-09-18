Свят

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Докато реалната история завършва трагично, видеото в YouTube канала на изпълнителя представя алтернативен край, в който той спасява жертвата

18 септември 2025
Бруталното убийство на украинка бежанка вдъхнови клипа на рап песен
А мериканският рапър Джонатан Линдейл Кърк, известен като DaBaby, пусна видеоклип към песента си "Save Me", който изобразява събитията около убийството на украинката Ирина Заруцка. Докато реалната история завършва трагично, видеото в YouTube канала на изпълнителя представя алтернативен край, предаде RBC- Ukraine

Във видеото участват актьори, наподобяващи самата Заруцка и обвиненият за престъплението Декарлос Браун.

Ужасяващо видео показва как 23-годишна украинска бежанка е намушкана до смърт във влак в САЩ

Видеото започва с откъси от истинска новинарска история с кадри от трагедията, записани от камери за наблюдение.

След това DaBaby, заедно с актьорите, стъпка по стъпка пресъздава събитията. В една сцена в трамвай героинята седи срещу мъж, представящ нападателя. Тя гледа през прозореца, без да подозира за опасността. В този момент се чуват думите: "Има някои хора, човече. За съжаление, не можем да ги спасим. Може би аз съм един от тях."

След това актьорът вади нож и замахва, но DaBaby се намесва, спирайки "убиеца" и спасявайки жената.

Клипът завършва със сцена, в която героинята спокойно се прибира у дома, а на екрана се появява страница на GoFundMe, открита от роднините на Заруцка за подкрепа на семейството й.

Какво се знае за убийството на украинката

Непровокираната атака, разследвана от ФБР, се е случила малко преди 22:00 ч. на 22 август, съобщи полицията на Шарлът-Мекленбърг. Обаждане на спешния телефон е съобщило, че жена е намушкана в гърлото.

Жертвата, Ирина Зарутска, е избягала от Украйна през 2022 г. заедно с майка си, сестра си и брат си, за да се спаси от войната с Русия. В некролога ѝ се отбелязва, че тя "бързо е прегърнала новия си живот в Съединените щати".

Зарутска била талантлива художничка, работела в пицарията "Zepeddie’s" и мечтаела да стане ветеринарен асистент.

Заподозреният, 34-годишният Декарлос Браун, е бил откаран в болница за лечение на порезна рана и обвинен в убийство от първа степен. Към момента на нападението той е бил бездомник, има криминално досие и е страдал от психични проблеми.

През януари 2025 г. той бил арестуван за злоупотреба със системата 911 докато бил в болница, многократно се обаждал на спешните служби, твърдейки, че получил "изкуствено вещество", което уж контролирало тялото му.

Въпреки предупрежденията, той продължил да се обажда, след което бил обвинен в престъпление.

Съдът го освободил без гаранция при условие, че присъства на изслушванията.

Властите все още не са установили мотива. Известно е, че украинката и нападателят й не са се познавали преди това.

Мъжът е обвинен в убийство на територията на обществен транспорт, и за това обвинение нападателят може да бъде изправен пред смъртно наказание.

Източник: RBC - Ukraine    
DaBaby убийство Ирина Заруцка музикален видеоклип Декарлос Браун GoFundMe
