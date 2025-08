Круизен кораб заснет в зловещо видео при наближаваща заплаха от цунами

М ъж в социалната мрежа X сподели зловещо видео от борда на круизен кораб, пътуващ към Аляска, след като бяха издадени предупреждения за цунами в Тихия океан, предаде Newsweek .

Ерик Спраклън, дигитален стратег от Охайо, цитира в пост сигнал за земетресение с магнитуд 8,0, по-късно повишен до 8,8, край бреговете на Русия, което предизвика предупреждения за цунами в Япония, Хавай, Русия, Гуам и Аляска.

"В момента съм на круиз на Royal Caribbean към Аляска", написа Спраклън.

I’m on a Royal Caribbean cruise to Alaska literally right now…should I be worried? 😳 https://t.co/U8ibxyWrzK pic.twitter.com/EYCB1HrqS7

Зловещото видео, придружаващо публикацията му, показваше сиво, мъгливо море с ограничена видимост, но без видими вълни или вълнение.

Pleased to report that the casino is still open! https://t.co/VZOuVTymCt pic.twitter.com/AbmSjO5g5l