Първите вълни цунами достигнаха Хаваи

П ървите вълни цунами, образувани след мощното земетресение в Русия с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер, достигнаха бреговете на американския щат Хаваи, предаде Би Би Си (BBC).

В Халейва, на остров Оаху, е регистрирана вълна с височина 1,2 метра.

В последната актуализация от ръководството на органа за управление на извънредните ситуации на острова, хората са предупредени да останат извън зоната за евакуация до второ нареждане.

Мощно земетресение разтърси руския полуостров Камчатка, цунами удари Елизовския район

Добавя се, че вълни цунами в момента засягат щата и предупреждението за цунами остава в сила. На хората е казано да не се връщат, докато властите не кажат, че е безопасно. Зоната за евакуация обхваща цялата брегова линия.

Губернаторът на Хавай проведе предпазливо оптимистичен брифинг за медиите по-рано, заявявайки, че щатът „не е видял вълна с последствия“.Но Джош Грийн бързо добави, че Хавай все още не е извън опасност, информира SkyNews.

🚨 BREAKING: People on Maui, Hawaii trying to escape the tsunami are BEGGING Oprah to open her private road to higher ground, and she’s STILL REFUSING



TIME IS RUNNING OUT.



Oprah’s road is marked in blue. The ONLY OTHER ROUTE to higher ground is the RED ROUTE, and it’s… pic.twitter.com/aABdfUg7se