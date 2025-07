Цунами изхвърли няколко кита на брега в Япония

Ц унами вълни, предизвикани от мощно земетресение край източното крайбрежие на Русия, са изхвърлили китове на брега в Япония, пише Newsweek .

Видео, споделено в социалната мрежа X, показва четири кита, заседнали на пясъка на плажа Хирасуна в префектура Чиба в сряда.

Курилските острови на Русия и северният японски остров Хокайдо първи бяха ударени от вълните след подводно земетресение с магнитуд 8,8 - едно от най-силните, регистрирани някога, и най-мощното от земетресението в Япония през 2011 г. насам.

Предупреждения за цунами остават в сила за Аляска, Хавай и крайбрежни райони, простиращи се на юг чак до Нова Зеландия.

At least 4 whales were found washed up on Japan’s coast just hours after the 8.8 earthquake.



