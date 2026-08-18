Зрелищен комедиен сблъсък в тринадесетата седмица на „Великият понеделник“

И стинска полицейска бъркотия ще премери сили с нетрадиционна вълшебница през новата седмица на „Великият понеделник“. Игралните филми „Ченгета без значки” и „Феята на зъбките” ще се борят за вота на зрителите, а филмът събрал повече гласове на сайта https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник, 24 август, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

„Ченгета без значки” Източник: NOVA

Първото предложение за седмицата – „Ченгета без значки”, среща зрителите с Ърл Монтгомъри (Мартин Лорънс), чиято мечта да стане полицай рухва още в академията. Насъбралата се ярост в него скоро намира своята жертва - полицаят Ханк Рафърти (Стив Зан). След дребна улична разправия Ърл несправедливо обвинява Ханк, а заснетото от минувач видео сякаш потвърждава думите му. Скалъпеното обвинение коства на Ханк и значката, и свободата. Месеци по-късно животът отново ги среща вече като охранители, принудени да работят заедно. Ще успеят ли да разплетат опасна престъпна схема, въпреки взаимната си неприязън?

„Феята на зъбките” Източник: NOVA

Дуейн Джонсън се превъплъщава в хокейната звезда Дерек Томпсън във второто предложение за седмицата – „Феята на зъбките”. Извън пързалката той е заклет скептик, който успява да убеди малката дъщеря на приятелката си, че вълшебствата не съществуват. Присмехът му обаче не остава ненаказан – Дерек попада в света на феите. Там строгата Лили (Джули Андрюс) го осъжда да поеме ролята на истинска фея на зъбките със задължителните пачка, крилца и вълшебна пръчица. Докато непохватно обикаля чуждите домове под зоркото око на своя наставник Трейси (Стивън Мърчант), у него се пробужда нещо отдавна забравено. Ще открие ли хокеистът смелост да повярва в мечтите, които сам е забравил?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник". На 24 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в тринадесетата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.