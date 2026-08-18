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Зрелищен комедиен сблъсък в тринадесетата седмица на „Великият понеделник“

Гласуването в кампанията на KINO NOVA е активно и всички участници в него могат да спечелят награди

18 август 2026, 12:32
Зрелищен комедиен сблъсък в тринадесетата седмица на „Великият понеделник“
Източник: NOVA

И стинска полицейска бъркотия ще премери сили с нетрадиционна вълшебница през новата седмица на „Великият понеделник“. Игралните филми „Ченгета без значки” и „Феята на зъбките” ще се борят за вота на зрителите, а филмът събрал повече гласове на сайта https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен в понеделник, 24 август, от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Ченгета без значки
„Ченгета без значки” Източник: NOVA

Първото предложение за седмицата – „Ченгета без значки”, среща зрителите с Ърл Монтгомъри (Мартин Лорънс), чиято мечта да стане полицай рухва още в академията. Насъбралата се ярост в него скоро намира своята жертва - полицаят Ханк Рафърти (Стив Зан). След дребна улична разправия Ърл несправедливо обвинява Ханк, а заснетото от минувач видео сякаш потвърждава думите му. Скалъпеното обвинение коства на Ханк и значката, и свободата. Месеци по-късно животът отново ги среща вече като охранители, принудени да работят заедно. Ще успеят ли да разплетат опасна престъпна схема, въпреки взаимната си неприязън?

Феята на зъбките
„Феята на зъбките” Източник: NOVA

Дуейн Джонсън се превъплъщава в хокейната звезда Дерек Томпсън във второто предложение за седмицата – „Феята на зъбките”. Извън пързалката той е заклет скептик, който успява да убеди малката дъщеря на приятелката си, че вълшебствата не съществуват. Присмехът му обаче не остава ненаказан – Дерек попада в света на феите. Там строгата Лили (Джули Андрюс) го осъжда да поеме ролята на истинска фея на зъбките със задължителните пачка, крилца и вълшебна пръчица. Докато непохватно обикаля чуждите домове под зоркото око на своя наставник Трейси (Стивън Мърчант), у него се пробужда нещо отдавна забравено. Ще открие ли хокеистът смелост да повярва в мечтите, които сам е забравил?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник". На 24 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в тринадесетата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Великият понеделник KINO NOVA Ченгета без значки Феята на зъбките Мартин Лорънс Дуейн Джонсън Комедия
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