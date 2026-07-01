Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Р уският президент Владимир Путин публично призна, че украинските удари с далечен обсег създават сериозни проблеми със снабдяването с горива в страната. Междувременно видеоклипове показват километрични опашки, гневни шофьори и масови сблъсъци по бензиностанциите в редица руски региони, съобщава Fox News.
По време на извънредна среща с правителствени министри след поредната вълна от украински атаки срещу руската петролна инфраструктура, Путин потвърди, че ударите срещу „критична инфраструктура“ създават „проблеми“. Той призна за недостиг, който засяга пряко шофьорите, бизнеса и селскостопанските производители, но увери, че Русия предприема мерки за овладяване на ситуацията.
Това изказване бе определено от международните анализатори като рядко и безпрецедентно признание от страна на Кремъл, че въздушната кампания на Киев оказва влияние далеч отвъд пределите на бойното поле.
„Чист ад“: От Сибир до Москва горивата изчезват
Украйна засили използването на дронове с голям обсег, за да атакува рафинерии, петролни депа и логистични маршрути на стотици километри навътре в руската територия. Само в рамките на последните дни бяха поразени две големи рафинерии – в Краснодар и Ярославъл. Седмица по-рано масиран удар подпали и петролната рафинерия „Капотня“ в самата столица Москва, което предизвика паника на пазара на горива.
Кризата вече е обхванала Южна Русия, Сибир, окупирания полуостров Крим и Москва. Ситуацията е толкова критична, че правителството обмисля извънредни мерки, включително временно разрешаване на производството и вноса на горива с по-ниско качество, съобщава руският вестник „Коммерсант“.
Tempers are boiling over at Russian gas stations throughout the country as drivers get caught on camera fighting over fuel.— Fox News (@FoxNews) June 30, 2026
The chaotic scenes come as Vladimir Putin publicly acknowledged Russia is facing a shortage of fuel after months of Ukrainian drone strikes on the… pic.twitter.com/qCDaCAErNa
„В Русия в момента има реални, тежки проблеми с горивата. В някои градове трябва да прекараш половин ден в търсене на работеща бензиностанция. Накрая ти сипват съвсем малко количество и трябва да се заредиш на следващата опашка“, коментира Максим Кац, руски опозиционер и бивш общински депутат в Москва.
Според него атаките са изключително ефективни и Кремъл няма полезен ход.
„Путин няма как да защити всички рафинерии. В момента това изглежда технически невъзможно и се превръща в неговата най-слаба точка“, казва още Максим Кац.
Нервите не издържат: Боеве на опашките
Кадри от информационна агенция East2West показват ескалиращото напрежение сред руските граждани. На едно от видеата две жени се замерват с обиди и заплахи в спор за място на опашката.
⛽️ Russians in Moscow are already ready to tear each other apart over gasoline— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
People's nerves are giving out: two women got into such a heated argument while waiting in line at a gas station that they nearly came to blows.
"Fk you! I'll smash your face in!"** one of them… pic.twitter.com/VrJIz7RTuV
В град Серов се е наложила намесата на полицията, след като шофьор е нападнал група жени и е нанесъл побой на една от тях. Физически сблъсъци между изнервени водачи са регистрирани още в Рязан и Иркутск.
„Чаках 13 часа в Сибир, за да заредя само половин резервоар“, разказва 29-годишната Таня. Тя открито обвинява войната на Путин за хаоса: „Той трябва да спре този безсмислен конфликт и да ни остави да живеем нормално“.
Fuel crisis in Russia: This one fills up his car at gas stations that do have some gasoline with imposed limits (typically 15-30 liters), then syphons the gas out of the tank into containers, probably to resell on the black market. pic.twitter.com/EIkgE6wPF3— Igor Sushko (@igorsushko) June 30, 2026
Икономиката – „една голяма дупка“
Според експертите икономическият натиск върху Русия се засилва и заради рекордно високите лихвени проценти по кредитите и бюджет, който е изцяло подчинен на военните разходи.
„Цялата икономика в момента е изградена около войната. А войната не произвежда нищо, от нея нищо не се връща обратно. Това, което остава накрая, е една голяма дупка“, допълва Кац.
A Moscow resident is in shock: she doesn’t understand what’s going on and why gas stations are out of fuel. pic.twitter.com/l5D8rGDFOz— WarTranslated (@wartranslated) June 29, 2026
Европейски разузнавателни източници потвърждават пред Fox News, че макар Русия да не е пред незабавен колапс, напрежението по финансовата линия расте главоломно и Кремъл скоро ще бъде принуден да съкращава сериозно социални разходи, за да покрива дефицита.