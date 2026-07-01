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Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Владимир Путин официално призна, че украинските удари по рафинерии са предизвикали криза с горивата. Клипове в мрежата показват километрични опашки и масови побоища по бензиностанциите в Русия

1 юли 2026, 10:53
Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари
Източник: IStock

Р уският президент Владимир Путин публично призна, че украинските удари с далечен обсег създават сериозни проблеми със снабдяването с горива в страната. Междувременно видеоклипове показват километрични опашки, гневни шофьори и масови сблъсъци по бензиностанциите в редица руски региони, съобщава Fox News.

По време на извънредна среща с правителствени министри след поредната вълна от украински атаки срещу руската петролна инфраструктура, Путин потвърди, че ударите срещу „критична инфраструктура“ създават „проблеми“. Той призна за недостиг, който засяга пряко шофьорите, бизнеса и селскостопанските производители, но увери, че Русия предприема мерки за овладяване на ситуацията.

Това изказване бе определено от международните анализатори като рядко и безпрецедентно признание от страна на Кремъл, че въздушната кампания на Киев оказва влияние далеч отвъд пределите на бойното поле.

„Чист ад“: От Сибир до Москва горивата изчезват

Украйна засили използването на дронове с голям обсег, за да атакува рафинерии, петролни депа и логистични маршрути на стотици километри навътре в руската територия. Само в рамките на последните дни бяха поразени две големи рафинерии – в Краснодар и Ярославъл. Седмица по-рано масиран удар подпали и петролната рафинерия „Капотня“ в самата столица Москва, което предизвика паника на пазара на горива.

Кризата вече е обхванала Южна Русия, Сибир, окупирания полуостров Крим и Москва. Ситуацията е толкова критична, че правителството обмисля извънредни мерки, включително временно разрешаване на производството и вноса на горива с по-ниско качество, съобщава руският вестник „Коммерсант“.

„В Русия в момента има реални, тежки проблеми с горивата. В някои градове трябва да прекараш половин ден в търсене на работеща бензиностанция. Накрая ти сипват съвсем малко количество и трябва да се заредиш на следващата опашка“, коментира Максим Кац, руски опозиционер и бивш общински депутат в Москва. 

Според него атаките са изключително ефективни и Кремъл няма полезен ход.

„Путин няма как да защити всички рафинерии. В момента това изглежда технически невъзможно и се превръща в неговата най-слаба точка“, казва още Максим Кац.

Нервите не издържат: Боеве на опашките

Кадри от информационна агенция East2West показват ескалиращото напрежение сред руските граждани. На едно от видеата две жени се замерват с обиди и заплахи в спор за място на опашката.

В град Серов се е наложила намесата на полицията, след като шофьор е нападнал група жени и е нанесъл побой на една от тях. Физически сблъсъци между изнервени водачи са регистрирани още в Рязан и Иркутск.

„Чаках 13 часа в Сибир, за да заредя само половин резервоар“, разказва 29-годишната Таня. Тя открито обвинява войната на Путин за хаоса: „Той трябва да спре този безсмислен конфликт и да ни остави да живеем нормално“.

Икономиката – „една голяма дупка“

Според експертите икономическият натиск върху Русия се засилва и заради рекордно високите лихвени проценти по кредитите и бюджет, който е изцяло подчинен на военните разходи.

„Цялата икономика в момента е изградена около войната. А войната не произвежда нищо, от нея нищо не се връща обратно. Това, което остава накрая, е една голяма дупка“, допълва Кац.

Европейски разузнавателни източници потвърждават пред Fox News, че макар Русия да не е пред незабавен колапс, напрежението по финансовата линия расте главоломно и Кремъл скоро ще бъде принуден да съкращава сериозно социални разходи, за да покрива дефицита.

Източник: Fox News    
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