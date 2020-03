Бункер от Втората световна война изненада историците

И зненадващо откритие беше направено в горите на Южна Шотландия, недалеч от столицата Единбург. Работници се натъкнаха на изоставен бункер от Втората световна война. Той бил построен за една от най-секретните военни части в британската история, известна с името „Тайната армия на Чърчил“. Тя била съставена от доброволци, а целта й била да защитава Великобритания в случай на нацистко нашествие.

Учените, изследвали новооткрития бункер, го определят като своеобразна бетонна консервна кутия. Той е дълъг около 7 м. и е широк приблизително 3 м. Вътре е можело да се скрият поне седем души и да се складират достатъчно провизии, за да могат войниците да останат в него в продължение на пет седмици. Археолозите откриха в бункера парчета дърво, за които се предполага, че някога са били части от легло. „Хората, които са обитавали тази постройка, са били въоръжени с револвери, картечници, снайпери и голямо количество експлозиви“, отбеляза археологът Мат Ричи пред BBC.

Какво всъщност се знае за „Тайната армия на Чърчил“? Тя нямало да влиза в директни сблъсъци с нацистите, а щяла да води партизанска война. Всеки отряд се състоял от максимум седем или осем души (някои разсекретени документи показват, че най-често отрядът се състоял от пет или шест души). Те трябвало да планират своите действия в специални бункери, като този, открит в Шотландия. Предполага се, че са построени около 500 подобни съоръжения. Местоположението на въпросните бункери било толкова стриктно пазена тайна, че и до днес не се знае къде точно се намират повечето от тях.

Уинстън Чърчил създал своята „Тайна армия“ в един от най-мрачните моменти от историята на Великобритания. През 1940 г. британската армия била успешно евакуирана от бреговете на Дюнкерк, но войниците се завърнали без голяма част от своите оръжия и оборудване. По това време изглеждало, че ако Германия реши да започне офанзива срещу Великобритания, едва ли нещо ще може да я спре.

