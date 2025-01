От нацистки бункер до луксозен хотел: Историята на Hamburg Bunker (СНИМКИ)

Б ункерът Санкт Паули доминира силуета на Хамбург вече повече от 80 години с внушителната си височина от 58 метра - малко повече от наклонената кула в Пиза. Построен с принудителен труд по време на нацисткия режим на Адолф Хитлер, той остава символ на едно от най-мрачните времена в историята на Германия. Днес обаче тази бетонна структура е претърпяла изненадваща промяна .

Възстановеният Hamburg Bunker е трансформиран в модерно пространство, включващо два ресторанта, пететажен хотел Hard Rock и уникален бар на покрива с градина, от която изобилства зеленина, стичаща се по бетонната фасада.

Hard Rock е идеално допълнение към град с богата музикална история – все пак това е мястото, където The Beatles стартираха кариерата си в началото на 60-те години. Бункерът се намира в квартал Karoviertel, известен със своите стилни кафенета, ретро магазини и нощния клуб Knust, разположен в преустроена кланица.

Хотелът предлага 134 стаи, чийто цени започват от 180 евро за класическа стая с удобства като 55-инчов телевизор с плосък екран и асистент Alexa, и достигат до 269 евро за апартамент с панорамна гледка към града. Модерните технологии, възможността за самостоятелно настаняване и креативни пространства за работа са само част от удобствата, които очакват гостите.

Дори да не сте гост на хотела, бункерът предлага атракции за всички. На приземния етаж се намират кафенето и барът Constant Grind, както и Rock Shop, където се предлагат стоки от марката Hard Rock. Бар-ресторантът Karo & Paul, създаден от немския телевизионен готвач Франк Росин, отвори врати през април 2024 г., заемайки първите три етажа на сградата. Основният ресторант се очаква да започне работа скоро.

На петия етаж е разположен ресторантът La Sala (испански за "всекидневна"), който предлага невероятна гледка и интернационално меню. Покривът на сградата е зает от градината Green Beanie, където посетителите могат да се насладят на бар и пътека с панорамна гледка. Градината е достъпна за обществото безплатно.

