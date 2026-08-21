Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Русия заявява готовност да разгледа нови предложения за прекратяване на войната в Украйна, но настоява те да отчитат „реалностите на терен“.

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков твърди, че САЩ демонстрират готовност за конструктивен диалог и разбиране на руската позиция.

Москва поставя акцент върху способността на Вашингтон да влияе върху решенията на Киев и европейските държави, които според Рябков продължават да се стремят към стратегическо поражение на Русия.

Русия разглежда мирното предложение на САЩ, но настоява за промени

Русия е готова да изслуша нови предложения за уреждане на конфликта в Украйна, но "те трябва да отразяват реалностите на терен", каза високопоставен руски дипломат, цитиран от Ройтерс.

По думите на руския заместник-министър на външните работи Сергей Рябков в интервю за новинарския портал "Нюз.ру", публикувано днес, САЩ са показали готовност за "конструктивен диалог и разбиране на руската позиция".

"На този етап е по-важно до каква степен Вашингтон е в състояние да влияе на решенията на киевския режим и европейските му спонсори, които все още бленуват за стратегическо поражение на Русия", каза той пред изданието.