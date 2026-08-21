Свят

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че предложенията трябва да отразяват реалностите на терен

21 август 2026, 10:44
Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения
Сергей Рябков   
Източник: БТА
  • Русия заявява готовност да разгледа нови предложения за прекратяване на войната в Украйна, но настоява те да отчитат „реалностите на терен“.
  • Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков твърди, че САЩ демонстрират готовност за конструктивен диалог и разбиране на руската позиция.
  • Москва поставя акцент върху способността на Вашингтон да влияе върху решенията на Киев и европейските държави, които според Рябков продължават да се стремят към стратегическо поражение на Русия.

Русия разглежда мирното предложение на САЩ, но настоява за промени

Русия е готова да изслуша нови предложения за уреждане на конфликта в Украйна, но "те трябва да отразяват реалностите на терен", каза високопоставен руски дипломат, цитиран от Ройтерс.

По думите на руския заместник-министър на външните работи Сергей Рябков в интервю за новинарския портал "Нюз.ру", публикувано днес, САЩ са показали готовност за "конструктивен диалог и разбиране на руската позиция".

"На този етап е по-важно до каква степен Вашингтон е в състояние да влияе на решенията на киевския режим и европейските му спонсори, които все още бленуват за стратегическо поражение на Русия", каза той пред изданието. 

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Война в Украйна Русия САЩ Мирни преговори Дипломация Сергей Рябков Външна политика Реалности на терен Отношения Русия-САЩ Стратегическо поражение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Tesla Semi идва в Европа с 1073 к.с. и пробег около 520 км

Tesla Semi идва в Европа с 1073 к.с. и пробег около 520 км

carmarket.bg
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Ексклузивно

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Преди 13 часа
Индийски генерал предупреди Ердоган
Ексклузивно

Индийски генерал предупреди Ердоган

Преди 14 часа
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Ексклузивно

Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Преди 12 часа
САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Свят Преди 13 минути

Бебето почина при температура от 46 градуса на задната седалка, докато бабата работела в медицинската клиника отвън

Планински спасители помогнаха на пострадало дете на Витоша

Планински спасители помогнаха на пострадало дете на Витоша

България Преди 27 минути

Спасителната акция е проведена в района на Малък резен.

Банките са единодушни за продължаващ ръст на жилищните цени, докато при инвестиционните посредници преобладава различен сценарий за пазара.

По-скъпи жилища и стабилни лихви очаква финансовият сектор

Парите ни Преди 40 минути

Повечето не виждат рязка промяна при кредитите и депозитите, а прогнозата за имотния пазар остава нагоре

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска

Свят Преди 1 час

Чартърната машина се е разбила при заход за кацане близо до отдалечена радарна станция

<p>Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем</p>

Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем за всички останали

Технологии Преди 1 час

SpaceX планира да изгради множество центрове за данни в орбита около Земята, но според учени, това ще създаде нова категория космически отпадъци, която ще създаде рискове за практически всички други дейности и може да е изключително скъпо

Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Любопитно Преди 1 час

Епичният блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“ спечели над 1,352 милиарда долара в световния боксофис. С това той пренаписа историята на киното, превръщайки се в най-печелившия филм с рейтинг R (забранен за непълнолетни) за всички времена

Мелания Тръмп

„Чух, че съм ви липсвала“: Мелания Тръмп с неочаквана коментар

Свят Преди 1 час

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Милиардерът, който загуби всичко: Доживотен затвор за бившия най-богат човек в Азия

Милиардерът, който загуби всичко: Доживотен затвор за бившия най-богат човек в Азия

Свят Преди 1 час

Основателят на Evergrande Хуей Ка Ян беше признат за виновен по осем обвинения и цялото му лично имущество ще бъде конфискувано

Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

Свят Преди 2 часа

Новините около разследването идват четири дни след като представител на актрисата потвърди нейната смърт. Официалната причина за смъртта все още не е оповестена

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

България Преди 2 часа

Соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и АЕЦ при нормалната ѝ мощност, каза Констанца Рангелова

Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

Свят Преди 2 часа

Трусът край Нови Пазар е бил усетен най-силно в квартал Луг

Снимката е илюстративна

Петролът е напът към втори пореден седмичен ръст

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между САЩ и Иран и нарушенията на корабоплаването в Ормуз подкрепят ръста на петрола

Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ

Жена, вдъхновена от „Ислямска държава“, планирала атентат срещу Капитолия

Свят Преди 3 часа

Според прокуратурата тя е искала да взриви сградата на Капитолия в Олбъни и да замине за Сирия

Буря, която преминава през северната част на Калифорния

Торнадо и наводнения в САЩ: Бури удариха Ню Йорк и Делауеър

Свят Преди 3 часа

Властите съобщават за наводнения, блокирани автомобили и сериозни щети след мощните бури

Марк Зукърбърг

Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони

Свят Преди 3 часа

Главният изпълнителен директор на Meta придоби готическия замък Странкали, построен около 1830 г.

Изтеглиха изпитния вариант за матурата по БЕЛ

Изтеглиха изпитния вариант за матурата по БЕЛ

България Преди 3 часа

Близо 7000 зрелостници са подали заявления за държавния зрелостен изпит от августовската сесия

Всичко от днес

От мрежата

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Сопраното Илеана Котрубас почина на 87 години

Edna.bg

Дакота Джонсън сложи край на връзката си с музиканта Тъкър Пилсбъри

Edna.bg

Големи проблеми връхлетяха ЦСКА

Gong.bg

141 см талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Gong.bg

Защо DARA беше изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна

Nova.bg

Талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Nova.bg