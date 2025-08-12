Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Н ай-невероятният обир се е случил преди малко повече от 23 години, който в крайна сметка е довел до секс на Луната – буквално. През юли 2002 г. стажантът от НАСА Тад Робъртс, приятелката му от три седмици и друг негов приятел са откраднали 7,7 килограма лунни скали и метеорит от Космическия център Джонсън в Хюстън при дръзка кражба посред нощ, пише PEOPLE.

Престъплението е включвало автентични значки на НАСА, пренареждане на охранителни камери и неопренови костюми, за да се избегне задействането на термичните аларми.

На НАСА са били необходими няколко дни, за да забележи липсващия 272-килограмов сейф, съдържащ лунни скали на стойност около 21 милиона долара от всяко кацане на Луната от 1969 до 1972 г.

🚀 In 2002, NASA intern Thad Roberts stole 101g of Moon rocks worth $21 million just to "have sex on the Moon." 😳 His goal? Lay the rocks on a bed and fulfill the bizarre fantasy with his girlfriend. Roberts and two accomplices used their NASA IDs to break into the lab. He was… pic.twitter.com/XdgwnGub63 — IGNITE (@Ignite_83) August 3, 2025

Робъртс, мозъкът зад обира, е бил на 24 години, когато пристигнал в НАСА, след като е завършил физика, геология и геофизика в Университета на Юта. В крайна сметка той среща Тифани Фаулър, 22-годишна жена, която работи в лабораторията за тъканни култури на НАСА, провеждайки изследвания на стволови клетки. Те започват връзка и заживяват заедно в рамките на три седмици. Не след дълго той ѝ разказва за идеята си да открадне лунни камъни, което се твърди, че я е заинтригувало.

„Бях влюбен в Тифани“, казва той пред LA Times през 2004 г. „В ума си мислех: „Скъпа, бих ти дал Луната“.

Това би било романтично начало на нашата връзка“.

Когато Фаулър се съгласява да бъде съучастник, дуото привлича и трето лице, Шей Саур, също стажантка в НАСА, за да помогне. Една юлска вечер тримата стажанти спират пред сграда 31, където се съхраняват лунните камъни. Робъртс, сега на 48 години, и Фаулър влизат в сградата, докато Саур е служила като наблюдател и е наблюдавала пренастроените камери. Двойката облича неопренови костюми, влиза директно в стаята и бяга със сейфа, който е разбит с електрически трион.

„В моята глава кражбата на нещо не беше начинът, по който гледах на ситуацията“, каза Робъртс пред CBS през 2012 г. „Нямаше да вземем пари за тези камъни, за да си купим яхта, много коли или голяма къща.

Щяхме да живеем просто скромния начин на живот, който имахме, но да финансираме наука, която може да промени света, нали разбирате?“.

На въпрос защо е извършил обира, той отговори: „Простият отговор е да кажа, че го направих от любов. Направих го, защото исках да бъда обичан. Исках някой да знае, че буквално съм се грижил за него толкова много. И да има символ, който да му напомня за това“.

Използвайки защитата си, че по същество е бил влюбен глупак, Робъртс твърди, че кражбата не е била финансово мотивирана, но ФБР заяви друго, посочвайки, че той е бил във връзка с купувач от Белгия, който е бил готов да плати исканата цена от 1000 до 5000 долара за грам. Купувачът обаче се усъмнил и се свързал с ФБР, което бързо изпратило агенти под прикритие в Орландо, където е трябвало да се проведе продажбата.

На 20 юли 2002 г., 33-ата годишнина от първата разходка на Луната, Робъртс и Фаулър пътували от Хюстън до Орландо, за да се срещнат с купувача. Около час преди продажбата обаче на Робъртс му хрумнала идея. „Взимам някои от лунните камъни и ги слагам под одеялото в леглото“, каза той. След това той и Фаулър правили секс.

- In 2002, NASA intern Thad Roberts stole 17 pounds of lunar samples and a meteorite valued at $21 million from NASA's Johnson Space Center in Houston.

- Roberts, a 24-year-old with a triple major in physics, geology, and geophysics from the University of Utah, planned the heist… pic.twitter.com/8AGtN3GdYT — Revelation of 👺 &🍕 (@most271k) August 12, 2025

„Никога не казах нищо, но съм сигурен, че тя можеше да го усети. Тя също никога не каза нищо директно, но ставаше дума по-скоро за символа на това, което правехме – знаете, на практика правихме секс на Луната“, каза той пред CBS. „По-скоро е неудобно, но в този момент не ставаше въпрос за комфорта.

Ставаше дума за преживяването. И никой никога преди не беше правил секс на Луната. Мисля, че можем спокойно да кажем това“.

Късметът на Робъртс скоро се изчерпва на срещата с агентите под прикритие, които слагат белезници на него и Флауър. Властите задържат Саур по-късно същия ден, а четвърти съучастник, Гордън МакУортър, който помогнал за намирането на белгийския купувач, също е арестуван.

Въпреки това ФБР заяви, че скалите сега са „на практика безполезни за научната общност“. В прессъобщение се добавя: „Те също така унищожиха три десетилетия ръкописни изследователски бележки от учен от НАСА, които бяха заключени в сейфа“.

Робъртс се призна за виновен през 2002 г. за кражба на лунни скали. Той също така призна, че е откраднал кости и фосили на динозаври от Природонаучния музей в Солт Лейк Сити, докато е учил в Университета на Юта, съобщи Deseret News.

През 2008 г. е освободен две години по-рано от затвора, след като е излежал повече от шест години от осемгодишната си присъда.

Фаулър и Саур се признаха за виновни и получиха 180 дни домашен арест, 150 часа общественополезен труд и бяха осъдени да платят над 9000 долара обезщетение на НАСА. МакУортър беше признат за виновен в процеса и получи шестгодишна присъда.

Съобщава се, че Робъртс и Фаулър никога повече не са се виждали. Историята е документирана в книгата на Бен Мезрич от 2011 г. „Секс на Луната“.