След 8 години брак: Принцът и принцесата на Албания се развеждат

П рестолонаследникът принц Лека II и принцеса Елия от Албания тръгват по различни пътища.

Новината беше обявена в изявление, споделено в официалния Instagram на принц Лека в понеделник, в което се подчертава, че 3-годишната дъщеря на двойката, принцеса Джералдин, остава техен приоритет. Лека е глава на албанското кралско семейство и се жени за Елия Жарая, актриса и певица, през 2016 г.

„Здравейте, приятели“, започва съобщението под кралския герб, според превод на английски.

„Чрез тази публикация ви информирам официално, че принц Лека и принцеса Елия са се съгласили да прекратят брака си. Тъй като бракът е загубил своята функция, те са решили да го разрешат по взаимно съгласие, като започнат необходимите правни процедури."

В изявлението се казва, че престолонаследникът Лека няма да прави повече коментари и се моли за поверителност през това време.

Лека е внук на покойния крал Зог I, който управлява албанското кралство от 1928 до 1939 г. Според неговата кралска биография, той и Елия са се запознали през 2008 г., сгодили са се в Париж през 2010 г. и са се оженили в бившия Кралски дворец на Тирана на 8 октомври 2016 г. Дъщеря им Джералдин е родена на 22 октомври 2002 г. и е кръстена на кралица Джералдин, която почина 18 години преди да се роди нейната правнучка.

40-годишната Елия също е коментирала новината за развода в отделно изявление, което впоследствие бе изтрито от социалните медии.

