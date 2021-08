Край на "тестовете за девственост" на кандидатките за военнослужещи в Индонезия

Индонезийската армия преустанови породилата полемика практика да подлага жените, кандидатстващи за военнослужещи, на тест за проверка на девствеността, предаде Ройтерс.

HRW: Индонезия да спре тестовете за девственост на жените в армията

Според организацията "Хюман райтс уоч" тестът, извършван от лекари, е бил издевателство и проява на жестокост. Но индонезийските военни неведнъж казаха, че тестът е важен, за да се установи какъв е моралът на кандидатките за военнослужещи.

Indonesia army signals end to ‘virginity test’ for female recruits https://t.co/svsK5Kc2J8

Сега индонезийският началник на генералния щаб Андика Перкаса заяви, че тестът вече не се прилага. Миналата седмица той бе казал, че подборът на кандидатите за военнослужещи трябва да е еднакъв и за мъжете, и за жените.

Правозащитници приветстваха новината, че тестовете за проверка на девствеността са преустановени.

WATCH: Human rights groups welcome #Indonesia army's signal to end the decades-long 'abusive' practice of 'virginity test' for woman recruits.@hrw pic.twitter.com/a3xaWvXrDx