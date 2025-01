Съдбата на Хитлер и нацистите, вдъхновени от древните окултни вярвания

Д окато Хитлер и неговите нацистки поддръжници сееха хаос в Европа - а и в света - те имаха и други амбиции и интереси, за да продължат опитите си за тирания, а именно манията си по окултизма.

Всъщност, докато нацистката военна машина изтребваше „по-малките“ индивиди, тероризираше цивилното население и ограничаваше свободата изобщо, те също така се опитваха да използват древните, загадъчни тайни, които техните арийски прадеди са владеели, в опитите си да колонизират други народи под знамето на свастиката и в името на Адолф Хитлер.

Както се вижда от популярни медии като франчайза за видеоигри Wolfenstein и филмовата поредица за Индиана Джоунс, окултното влияние върху нацистите е оказало дълготрайно въздействие върху умовете и въображението на мнозина.

Според националсоциалистите техният народ - арийците - е произлязъл от старо, древно общество - атлантите.

Първите родоначалници на тази теория са Обществото Туле, което е наречено „на името на легендарна праисторическа скандинавска цивилизация“, според Пол Роланд, автор на книгата „Нацисти и окултизъм“.

В тази група влизат много високопоставени нацистки служители, включително бъдещият заместник на Хитлер Рудолф Хес, „нацисткият философ“ Алфред Розенберг и Дитрих Екарт, основател на Германската работническа партия (ГРП) и наставник на младия Хитлер.

Обществото Туле разсъждава, че наследниците на атлантската раса (арийците, както беше споменато по-горе), след опустошението, донесено на Атлантида от големи, ревящи катаклизми, се разпространяват по целия свят, основавайки видни общества като тези, свързани с египетската, майската, гръцката и римската цивилизация.

Тази обосновка позволява на нацистите да дехуманизират „антагонистичните“ сили, като същевременно укрепват образа на своя народ - тяхната „раса“ - като свръхчовеци, които не само някога са имали успешна, високоразвита цивилизация, но и са основатели на всички други видни цивилизации до този момент в историята.

Обществото Туле обаче се разпада преди издигането на Хитлер във висшето германско общество. По-късно нацистите забраняват „неофициалните“ окултни групи не защото не вярват в тях - а защото вярват. Предпочитали са да ги запазят в тайна, като нещо, което трябва да се споделя само между окултни посветени.

Hitler, a convicted felon accused of sedition, gained popularity during an era of high inflation. Elites thought they could control him—until they couldn't. pic.twitter.com/0zOfOcy6UV