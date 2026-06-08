Димитър Стоянов участва в срещата на министрите на отбраната на ЕС в Никозия

В оенният министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните членки на ЕС днес в Никозия, Кипър. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Кипър, член на ЕС от 2004 г., пое председателството на Съвета на ЕС за втори път на 1 януари.

Министърът на отбраната на заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС

Във фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите и механизмите на ЕС в подкрепа на Украйна, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на ЕС на глобалните предизвикателства, заложен в новата Европейска стратегия за сигурност.

Срещата в Никозия ще се проведе под председателството на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Поканени да участват в заседанията са генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Агнес-Мари Страк-Зимерман.