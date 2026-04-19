Свят

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

19 април 2026, 17:48
Източник: БТА

П ремиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че Украйна е изразила готовност да възобнови доставките на петрол по тръбопровода "Дружба“ в понеделник, при условие че Будапеща отблокира кредита от ЕС в размер на 90 млрд. евро. Орбан съобщи за това в социалната мрежа X.

При това унгарският премиер повтори позицията си, че ще отблокира кредита едва след като бъде възобновено доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба“.

"Чрез Брюксел получихме сигнал от Украйна, че тя е готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода "Дружба“ още в понеделник, при условие че Унгария отмени блокирането на кредита от ЕС в размер на 90 млрд. евро. Позицията на Унгария не се е променила: няма петрол – няма пари. Веднага щом доставките на петрол бъдат възобновени, ние повече няма да пречим на одобряването на кредита“, написа Орбан.

Той също така уточни, че кредитът от 90 млрд. за Украйна "не налага на Унгария никаква финансова тежест или задължения“.

След като партията на действащия министър-председател на Унгария претърпя поражение на изборите на 12 април, в Европейския съюз се надяват на възможно най-бързото отблокиране на кредита от ЕС в размер на 90 млрд. евро за Украйна и на 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Както е известно, Виктор Орбан блокира одобряването на тези инициативи, обвинявайки Украйна в спирането на транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба“.

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр даде да се разбере, че няма да блокира кредита от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро, тъй като решението вече е взето, но потвърди, че Будапеща няма да участва в него.

Също така се съобщава, че министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига ще се присъедини към заседанието на Съвета на ЕС по външни работи, което ще се състои във вторник, 21 април, в Люксембург, за да обсъди перспективите за отблокиране на кредита от 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г.

Източник: Фокус    
Първи резултати от екзитпол на

Първи резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Румен Радев: Готови сме на различни варианти

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Първи коментар от щаба на ГЕРБ след изборите

Славяново празнува победата на Румен Радев

Населеното място стана известно като "президентското село"

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Движението към Бургас се извършва само в аварийната лента и през близка бензиностанция; на място са полиция, пожарна и линейка

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини спрямо предходните избори. Така се гарантира, че ще има достатъчно изборни книжа

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

75 машини са показали неизправности

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

12 досадни неща, които правят всички котки

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

Урокът на Мари Константин - как бременността промени погледа ѝ към щастието

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Титла №35 е факт! Байерн продължи стряскащата си доминация в Германия

Манчестър Сити - Арсенал 1:1 /първо полувреме/

EXIT POLL: Първи резултати от парламентарния вот

По колко депутати ще имат партиите в новия парламент

