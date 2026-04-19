Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

П ремиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че Украйна е изразила готовност да възобнови доставките на петрол по тръбопровода "Дружба“ в понеделник, при условие че Будапеща отблокира кредита от ЕС в размер на 90 млрд. евро. Орбан съобщи за това в социалната мрежа X.

При това унгарският премиер повтори позицията си, че ще отблокира кредита едва след като бъде възобновено доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба“.

"Чрез Брюксел получихме сигнал от Украйна, че тя е готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода "Дружба“ още в понеделник, при условие че Унгария отмени блокирането на кредита от ЕС в размер на 90 млрд. евро. Позицията на Унгария не се е променила: няма петрол – няма пари. Веднага щом доставките на петрол бъдат възобновени, ние повече няма да пречим на одобряването на кредита“, написа Орбан.

Той също така уточни, че кредитът от 90 млрд. за Украйна "не налага на Унгария никаква финансова тежест или задължения“.

След като партията на действащия министър-председател на Унгария претърпя поражение на изборите на 12 април, в Европейския съюз се надяват на възможно най-бързото отблокиране на кредита от ЕС в размер на 90 млрд. евро за Украйна и на 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Както е известно, Виктор Орбан блокира одобряването на тези инициативи, обвинявайки Украйна в спирането на транзита на руски петрол по тръбопровода "Дружба“.

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр даде да се разбере, че няма да блокира кредита от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро, тъй като решението вече е взето, но потвърди, че Будапеща няма да участва в него.

Също така се съобщава, че министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига ще се присъедини към заседанието на Съвета на ЕС по външни работи, което ще се състои във вторник, 21 април, в Люксембург, за да обсъди перспективите за отблокиране на кредита от 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г.