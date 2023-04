Краят на епохата на Джуканович: Смяната на полюсите в Черна гора

„Краят на една ера: Милатович президент“ (в. "Победа"), „“Край за ново начало“ (в. "Виести"), “Честито, Якове!” (в. "Борба"), “Милатович: Казахме сбогом на последния диктатор в Европа. Честита ни победа” (в. "Дан"). Така издания в Черна гора обобщават в заглавия резултатите от вчерашния балотаж на президентските избори в страната.

След 32 години ту като президент, ту като премиер лидерът на Демократичната партия на социалистите и настоящ държавен глава Мило Джуканович отива в политическата история, пише “Виести”.

Според предварителните резултати на Центъра за мониторинг и Центъра за демократичен преход Милатович е победил Джуканович с цели 20 процента разлика или около над 70 хиляди гласове, допълва в.”Победа”, определяйки „убедителната победа“ на Милатович като “тектонска политическа промяна”.

Черна Гора има нов президент

По данни на Центъра за демократичен преход въз основа на 100 процента обработена статистическата извадка Милатович получава 58,9 на сто от гласовете, а Джуканович – 41,1 на сто. Подобни са и данните на Центъра за мониторинг, според които Милатович е получил подкрепата на 60 процента от гласовете, а Джуканович – 40 на сто.

По данни на Държавната избирателна комисия избирателната активност е била 69,3 процента. В абсолютно изражение Милатович е получил около 230 000 гласа, а Джуканович - 160 000.

Новоизбраният президент Яков Милатович ще поеме президентския пост на 20 май, когато изтича мандатът на Джуканович, тъй като на тази дата през 2018 година е положил клетва и започва да изпълнява президентските си задължения.

🇲🇪 The celebration of citizens in several cities of Montenegro has already started

Celebrations are underway in several cities of Montenegro due to the victory of Jakov Milatovic in the second round of the presidential elections. pic.twitter.com/WzoScaOhPp