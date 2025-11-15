Кражба на бижута за 1,2 млн. долара във Франция

К радци в Северна Франция са задигнали бижута на стойност до 1,2 милиона щатски долара, съобщи The Straits Times .

Според информацията извършителите са проникнали в бижутерийно ателие в центъра на Рубе, близо до Лил, на 12 ноември, като за кратко са държали бижутера и съпругата му като заложници, преди да избягат с ценностите.

Стойността на откраднатите бижута е "между 500 000 евро и 1 милион евро", посочиха от полицията.

Образувано е разследване за отвличане, организирана престъпност и въоръжен грабеж.

В отделен инцидент, също на 12 ноември, няколко лица взривили сейф за парични преводи в главната поща на Рубе и избягали с чантата, която се е намирала в него.

По-късно станало ясно, че в чантата не е имало нищо друго освен празни торби. Шестима души са били арестувани същата вечер.

Обирите идват след като през октомври банда нахлу в "Лувъра" в Париж посред бял ден и открадна бижута на стойност около 102 милиона щатски долара.