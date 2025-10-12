Свят

Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза

На изборите косовските гласоподаватели ще избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната

12 октомври 2025, 11:45
Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза
Източник: iStock/GettyImages

В условията на вътрешнополитическа криза след парламентарните избори през февруари и на прекъснат стратегически диалог на страната със САЩ в Косово тази неделя ще се проведат местни избори.

На изборите косовските гласоподаватели ще избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната. Тазгодишните местни избори в Косово ще бъдат петите, откакто страната обяви независимост от Сърбия през 2008 г. Първият тур на гласуване е насрочен за 12 октомври, а вторият – за 2 ноември.

Местните избори придобиват и допълнително значение като барометър на политическата стабилност и нагласите на гражданите към политическите сили, отбелязва Международният институт за балкански и близкоизточни изследвания (IFIMES), базиран в Любляна.

Политическа криза, продължила с месеци

След вота през февруари нито една от партиите не получи мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент, поради което никой от представените кандидати за председател на парламента не събра достатъчна подкрепа и работата на институцията блокира. Почти седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита за конституирането на парламента на 26 август за негов председател беше избран Димал Баша от управляващото Движение „Самоопределение“, както и четирима от петимата заместник-председатели (трима от най-големите парламентарно представени партии и един от бошняшката общност в Косово).

След поредно блокиране на работата на парламента петият заместник-председател, който по конституция трябва да е от сръбската общност, беше избран едва вчера, осем месеца след парламентарните избори, с което парламентът официално беше конституиран. Това проправи път на усилията на първата сила на изборите – управляващото ляво Движение „Самоопределение“ (LVV) на премиера Албин Курти – за съставяне на правителство.

Днес косовският президент Вьоса Османи издаде указ, с който упълномощи Курти да сформира правителство, съобщи вестник „Коха диторе“. Той разполага с 15 дни да представи състава на новия кабинет, който трябва да получи 61 гласа подкрепа в парламента. Ако съставът на правителството, предложен от Курти, не получи необходимата подкрепа, Османи трябва да избере втори мандатоносител след консултации с партиите в парламента, който отново разполага с 15 дни. Ако и вторият кабинет не бъде гласуван с мнозинство, страната ще отиде на предсрочни избори.

Прекъснат стратегически диалог със САЩ

На 12 септември САЩ обявиха, че преустановяват стратегическия диалог с Косово за неопределено време. В публикация на американското посолство се посочва, че прекратяването на стратегическия диалог е поради опасения от действията на правителството в оставка в Прищина, които са увеличили напрежението и нестабилността и са ограничили способността на САЩ да работят продуктивно с Косово по съвместните приоритети.

Като причина за това те посочиха „последните действия и изявления на министър-председателя в оставка (Албин) Курти“, които са поставили „под въпрос напредъка, постиган дълги години“, но не дадоха повече подробности.

Предвид обтегнатите отношения със САЩ и политическата криза в страната, която започна да се разблокира едва вчера, местните избори в Косово ще бъдат не само проверка на доверието в настоящите политически сили, но и изпитание за настоящия премиер Албин Курти и неговата партия, която спечели най-много гласове на парламентарния вот през февруари.

Северно Косово

След предишните редовни местни избори на 17 октомври 2021 г., на 23 април 2023 г. имаше извънредни избори, ограничени до четири северни общини с предимно сръбско население, припомня IFIMES.

До изборите в общините Звечан, Зубин Поток, Лепосавич и Северна Митровица през 2023 г. се стигна, след като представители на сръбската общност в Косово колективно се оттеглиха от косовските институции през ноември 2022 г. Сръбската общност бойкотира тези избори, като избирателната активност беше под 3,5 процента, в резултат на което албански кандидати заеха кметските постове в общините със сръбско мнозинство.

След бойкотираните от местните сърби избори през април 2023 г. и неуспешния референдум за отстраняването на албанските кметове през 2024 г., в който косовските сърби също не участваха, кметовете на Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица останаха на постовете си.

По информация на „Косова 2.0“ и четиримата досегашни кметове ще участват на изборите, за да се преборят за втори мандат.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград, този път реши да участва на изборите и, според косовски медии, се смята за най-вероятен победител в общините, предимно населени със сърби.

В общините със сръбско мнозинство участието на „Сръбска листа“ в управлението може да облекчи местното напрежение, но същевременно повдига въпроси относно интеграцията на тези общности в институционалната рамка на Косово, отбелязва IFIMES.

В последните години косовското правителство предприе редица действия, свързани със Северно Косово и интеграцията на косовските сърби. Това, което косовските власти наричат „разпростиране на суверенитета“ и върховенство на закона в цялата страна, включително на север в Косово, често беше наричано от ЕС и САЩ „едностранни и некоординирани действия“ и критикувано от тях.

Част от „разпростирането на суверенитета“ беше затварянето от косовските власти на определяните като „паралелни“ от Прищина институции в Северно Косово.

В Косово има общини, публични компании и предприятия, детски градини, начални и средни училища и обществени университети, които се финансират пряко от правителството на Сърбия и които се намират в градовете и населените места, където живее сръбската общност. Според косовското законодателство тези институции са незаконни, а Прищина ги нарича „паралелни институции“.

Вътрешният министър на Косово в оставка Джелял Свечля коментира преди дни тези действия, като каза, че всички паралелни институции "из цялата Република Косово, освен тези в здравеопазването и образованието, вече са затворени". Той подчерта, че всички акции, които косовските власти са предприели в Северно Косово, са в координация с международната общност, въпреки че предизвикаха реакции.

Битката за Прищина

В столицата Прищина досегашният кмет на столицата Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) ще се изправи пред Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение „Самоопределение“ (LVV), който към момента е министър на културата, и Уран Исмаили от дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK).

В бюлетината за кмет на община Прищина има общо десет кандидати, като освен първите трима – кандидати на най-големите партии – в битката за Прищина влизат още кандидатът на десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) е Бека Бериша, на „Алтернатива“ (Alternativa) – Меркур Бечири, а кандидатка на лявоцентристката Социалдемократическа партия на Косово (СДПК/PSD) е Беса Шахини.

Други имена в бюлетината са Агим Красничи от „Прищина в твоите ръце“ (ПТР – Prishtina në dorën tënde/PDT), Недиме Белегу от партия „Епохата на богинята в Прищина“ (Epoka e Hyjneshës në Prishtinë) и независимите кандидати Фатмир Селими и Люлзим Сюля.

Общи данни за изборите

Общият брой на имащите право да гласуват е 2 069 098, като от тях 43 993 души са регистрирани да гласуват по пощата от чужбина. Гласуването в чужбина, което започна на 17 септември, продължава днес включително.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово потвърди участието на 93 политически субекта на местните избори, от които 32 партии, 2 коалиции, 32 граждански инициативи и 27 независими кандидати, пише косовският информационен портал „Калдзо“. По информация на албанската редакция на Радио Свобода Европа сред тях са 12 сръбски партии и граждански инициативи.

Общият брой на кандидатите, представляващи тези политически субекти, е 5626, като от тях 206 души са кандидати за кметове, а 5420 – за членове на общински съвети, пише „Калдзо“. Вотът в неделя ще се проведе в 2625 секции, информират от ЦИК.



Източник: БТА/Магдалена Димитрова    
местни избори Косово политическа криза Северно Косово Албин Курти парламентарни избори САЩ Косово отношения Сръбска листа Прищина правителство Косово паралелни институции
