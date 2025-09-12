Свят

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

Посолството на САЩ в Косово обяви, че действията на правителството „повишават напрежението“

12 септември 2025, 23:00
САЩ спряха стратегическия диалог с Косово
Източник: iStock Photos/Getty Images

С АЩ временно спират планирания стратегически диалог с Косово поради опасения относно действията на действащото правителство в Прищина, съобщи „Коха“.

В изявление, посолството на САЩ в Косово обяви, че действията на правителството на действащия премиер Албин Курти „повишават напрежението и нестабилността, ограничавайки способността на САЩ да работят продуктивно с Косово по общи приоритети“.

„Оставаме ангажирани с напредъка на общите интереси на САЩ и народа на Косово. Нашите отношения с Косово се основават на обща цел: укрепване на мира и стабилността като основа за взаимно икономическо благосъстояние. За съжаление, последните действия и изявления на действащия премиер Курти представляват предизвикателства за напредъка, постигнат през годините“, се казва в изявлението.

Това съобщение беше направено малко след като шарже д'афер в посолството на САЩ, Ану Праттипати, изрази разочарование от изявленията на Курти, направени по време на заседание на Генералния съвет на движението „Самоопределение“ (LVV), в които той критикуваше институциите на правосъдието.

„Разочаровани сме от последните действия и изявления на действащия премиер Курти, които увеличават нестабилността и несигурността в Косово. Тези действия подкопават политическия процес, отслабват институциите на Косово и засилват междуетническото напрежение. Внимателно обмисляме нашата реакция, но нека бъда ясен: всяко действие, което отслабва политическата и икономическата стабилност, е сериозно предизвикателство за нашето партньорство“, подчерта Праттипати.

Действащото правителство отхвърли критиката на САЩ, определяйки действията на изпълнителната власт като „законни и конституционни“.

Източник: БГНЕС    
