Космическият кораб "Прогрес МС-28" излетя от Байконур и беше изведен на орбита

К осмическият кораб "Прогрес МС-28" излетя от Байконур и беше изведен на орбита, предаде ТАСС.

Очаква се полетът до Международната космическа станция да продължи около два дни. Свързването с модула "Звезда" е планирано за 08:56 ч. московско време в събота.

A Soyuz-2.1a carrier rocket has taken the Progress MS-28 cargo spacecraft carrying food and equipment for the ISS to orbit, a TASS correspondent reported from Russia’s mission control center:https://t.co/rlYaGI9Zsp pic.twitter.com/ML5zDW3jqJ