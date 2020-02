Кораб-призрак изплува на брега на Ирландия

К орабът „Алта” изплува на брега недалеч от ирландския град Корк. Плавателният съд, дълъг 77 метра, се носи без управление през Атлантическия океан вече повече от година.

„Алта” е кораб-призрак, изоставен от екипажа си. Той е виждан край Америка, Африка и Европа.

Пътуването му изглежда приключи в неделя, след като бурята „Денис” го изхвърли на скалистия бряг в Ирландия.

В понеделник местната община, служители от бреговата охрана и експерти в корабоплаването обсъждаха какво да правят с кораба-призрак.

"Призоваваме гражданите да не доближават изхвърления кораб, защото е на опасно място и не е стабилен", обявиха от кметството в Корк.

Еколог, който посети мястото каза, че няма видими следи от замърсяване. Чака се по-голям отлив във вторник сутринта, за да бъде направен по-подробен оглед.

Корабът „Алта” е построен през 1976 г. Първоначално е плавал под танзанийски флаг, но сменя собственика си и през 2017 г.

Тръгва от Гърция към Хаити през септември 2018 г., но се поврежда на около 1380 морски мили източно от Бермуда.

Екипажът от 10 души не бил способен да го ремонтира и е евакуиран от катер на бреговата охрана на САЩ.

Собственикът платил корабът да бъде изтеглен на буксир, но в Гвиана някой го откраднал и оттогава съдбата му е неизвестна.

Впоследствие корабът бил забелязван на няколко пъти - в средата на Атлантическия океан, край бреговете на Африка, край Испания и недалеч от Ирландия.

В моряшките митове и легенди един от най-известните кораби-призраци е т.нар. „Летящ холандец”. Той е прокълнат никога да не може да пристане и да обикаля океаните вечно.

Преданията за него са поне на 300 години, като казват, че ако друг кораб го приближи, ще бъде сполетян от нещастие.

Легендарен е и друг кораб-призрак. Случаят с „Мери Селест” е съвсем истински и до днес остава една от най-големите загадки в мореплаването.

През декември 1872 г. американската търговска бригантина е забелязана недалеч от Азорските острови без екипаж, макар и напълно годна за плаване.

Личните вещи на моряците на борда ѝ били непокътнати. Товарът също бил наличен. Корабът имал достатъчно провизии, но на борда нямало нито един човек, а за последно в корабния дневник било писано преди 10 дни.

И до днес не е известно каква е съдбата на екипажа на „Мери Селест”. Нито един от моряците или останки от тях не са открити.

