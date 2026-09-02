Товарен кораб потъна след сблъсък в Мраморно море, 10 души са в неизвестност

Т оварен кораб потъна след сблъсък с друг плавателен съд в Мраморно море край Истанбул. В неизвестност са 10-те членове на екипажа на потъналия кораб, всички те турски граждани.

Инцидентът е станал около 3:15 часа местно време в района на Силиври, на около 18 морски мили, или приблизително 35 километра, югозападно от Истанбул.

Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu kargo gemisi, 1990 yapımı, 36 yaşında ve yaklaşık 90 metre uzunluğundaydı. https://t.co/BUBXndqCTJ — Pusholder (@pusholder) September 2, 2026

Двата плавателни съда, „Тугберк Имамоглу“ и „Алсу“, са турски и са се движели по различни маршрути. „Тугберк Имамоглу“ е пътувал от Искендерун към Карадениз Ерегли в Черно море, докато „Алсу“ е плавал от Кокаели към егейското пристанище Алиага.

Първоначално турските власти съобщиха, че след сблъсъка не могат да установят връзка с „Тугберк Имамоглу“ и с неговия 10-членен екипаж. Малко по-късно беше потвърдено, че корабът е потънал.

Корабът потънал само за 11 минути

Министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу съобщи, че сигналът за извънредна ситуация е получен в 3:26 часа.

„Тугберк Имамоглу“ е потънал изключително бързо.

„Корабът „Тугберк Имамоглу“ е потънал буквално за 11 минути. Нашите усилия за търсене и спасяване продължават“, заяви Уралоглу.

По думите му спасителният център се е опитал да се свърже с кораба, а капитанът на „Алсу“ е съобщил за сблъсъка.

Нито един от телефоните на членовете на екипажа на потъналия кораб не е отговарял на повикванията.

В морето са открити спасителна лодка и друго спасително оборудване от „Тугберк Имамоглу“, но членовете на екипажа не са били в лодката.

„Всичките 10 членове на екипажа са турски граждани. Поднасям съболезнованията си“, заяви турският министър.

Продължава издирването

Турските власти продължават мащабна операция по търсене и спасяване.

В района са изпратени хеликоптери и плавателни съдове на бреговата охрана и службите за морска безопасност. В операцията участват общо 14 морски единици, както и два хеликоптера.

Военноморските сили на Турция също са изпратили свои средства за подпомагане на издирването.

Операцията е особено сложна заради дълбочината на морето в района на катастрофата. По данни на турските власти тя е между 800 и 900 метра.

Другият плавателен съд, „Алсу“, също участва в спасителните действия. Първоначалните оценки на властите показват, че по него няма сериозни видими повреди. По-късно беше уточнено, че танкерът е бил празен.

Как се е стигнало до сблъсъка?

Причините за катастрофата все още не са изяснени. Очаква се разследването да установи как са се движили двата кораба непосредствено преди сблъсъка и какво е довело до инцидента.

„Тугберк Имамоглу“ е товарен кораб с дължина около 90 метра. По време на инцидента той е превозвал около 4200 тона валцувана стомана и строителна арматура.

Според експерти по морско дело една от възможните причини за изключително бързото потъване може да е характерът на сблъсъка.

Специалистът по морско право доц. д-р Емете Гьозюгюзелли коментира пред CNN Türk, че е възможно да става дума за сблъсък от типа „Т“, известен в международната практика като „T-bone collision“.

При него носът на единия кораб се врязва директно и почти перпендикулярно в борда на другия. Подобен удар може да причини тежки поражения по корпуса и да доведе до много бързо нахлуване на вода.

Това обаче е само експертна хипотеза. Окончателните причини за потъването и обстоятелствата около сблъсъка предстои да бъдат установени.

ACI HABER: İçinde 10 mürettebatın olduğu Tuğberk İmamoğlu gemisi Silivri açıklarında battı!



Gökhan Kayış (@gkayis) Gamze Altunay (@gamzealltunay)https://t.co/AM6A7UenyA pic.twitter.com/5inrYDMLt0 — Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2026

Един от най-натоварените морски маршрути

Инцидентът е станал в район с изключително интензивен морски трафик.

Мраморно море е част от стратегическия морски маршрут между Средиземно и Черно море. То е свързано с Егейско море чрез Дарданелите, а с Черно море чрез Босфора.

През турските проливи преминават голям брой търговски и товарни кораби, което превръща района в един от най-натоварените морски транспортни коридори в региона.

Властите продължават да издирват 10-те членове на екипажа на „Тугберк Имамоглу“. Към момента няма данни за открити оцелели.