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Товарен кораб потъна след сблъсък в Мраморно море, 10 души са в неизвестност

„Тугберк Имамоглу“ е потънал за 11 минути, спасителната операция продължава при дълбочина до 900 метра

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 2 септември 2026, 09:09
Товарен кораб потъна след сблъсък в Мраморно море, 10 души са в неизвестност
Източник: iStock photos/Getty images

Т оварен кораб потъна след сблъсък с друг плавателен съд в Мраморно море край Истанбул. В неизвестност са 10-те членове на екипажа на потъналия кораб, всички те турски граждани.

Инцидентът е станал около 3:15 часа местно време в района на Силиври, на около 18 морски мили, или приблизително 35 километра, югозападно от Истанбул.

Двата плавателни съда, „Тугберк Имамоглу“ и „Алсу“, са турски и са се движели по различни маршрути. „Тугберк Имамоглу“ е пътувал от Искендерун към Карадениз Ерегли в Черно море, докато „Алсу“ е плавал от Кокаели към егейското пристанище Алиага.

Първоначално турските власти съобщиха, че след сблъсъка не могат да установят връзка с „Тугберк Имамоглу“ и с неговия 10-членен екипаж. Малко по-късно беше потвърдено, че корабът е потънал.

  • Корабът потънал само за 11 минути

Министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу съобщи, че сигналът за извънредна ситуация е получен в 3:26 часа.

„Тугберк Имамоглу“ е потънал изключително бързо.

„Корабът „Тугберк Имамоглу“ е потънал буквално за 11 минути. Нашите усилия за търсене и спасяване продължават“, заяви Уралоглу.

По думите му спасителният център се е опитал да се свърже с кораба, а капитанът на „Алсу“ е съобщил за сблъсъка.

Нито един от телефоните на членовете на екипажа на потъналия кораб не е отговарял на повикванията.

В морето са открити спасителна лодка и друго спасително оборудване от „Тугберк Имамоглу“, но членовете на екипажа не са били в лодката.

„Всичките 10 членове на екипажа са турски граждани. Поднасям съболезнованията си“, заяви турският министър.

  • Продължава издирването

Турските власти продължават мащабна операция по търсене и спасяване.

В района са изпратени хеликоптери и плавателни съдове на бреговата охрана и службите за морска безопасност. В операцията участват общо 14 морски единици, както и два хеликоптера.

Военноморските сили на Турция също са изпратили свои средства за подпомагане на издирването.

Операцията е особено сложна заради дълбочината на морето в района на катастрофата. По данни на турските власти тя е между 800 и 900 метра.

Другият плавателен съд, „Алсу“, също участва в спасителните действия. Първоначалните оценки на властите показват, че по него няма сериозни видими повреди. По-късно беше уточнено, че танкерът е бил празен.

  • Как се е стигнало до сблъсъка?

Причините за катастрофата все още не са изяснени. Очаква се разследването да установи как са се движили двата кораба непосредствено преди сблъсъка и какво е довело до инцидента.

„Тугберк Имамоглу“ е товарен кораб с дължина около 90 метра. По време на инцидента той е превозвал около 4200 тона валцувана стомана и строителна арматура.

Според експерти по морско дело една от възможните причини за изключително бързото потъване може да е характерът на сблъсъка.

Специалистът по морско право доц. д-р Емете Гьозюгюзелли коментира пред CNN Türk, че е възможно да става дума за сблъсък от типа „Т“, известен в международната практика като „T-bone collision“.

При него носът на единия кораб се врязва директно и почти перпендикулярно в борда на другия. Подобен удар може да причини тежки поражения по корпуса и да доведе до много бързо нахлуване на вода.

Това обаче е само експертна хипотеза. Окончателните причини за потъването и обстоятелствата около сблъсъка предстои да бъдат установени.

  • Един от най-натоварените морски маршрути

Инцидентът е станал в район с изключително интензивен морски трафик.

Мраморно море е част от стратегическия морски маршрут между Средиземно и Черно море. То е свързано с Егейско море чрез Дарданелите, а с Черно море чрез Босфора.

През турските проливи преминават голям брой търговски и товарни кораби, което превръща района в един от най-натоварените морски транспортни коридори в региона.

Властите продължават да издирват 10-те членове на екипажа на „Тугберк Имамоглу“. Към момента няма данни за открити оцелели.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Кристиан Стратев; Нахиде Дениз; Reuters    
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