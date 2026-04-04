Иран атакува с дрон израелски кораб в пристанище в Бахрейн

К орпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че е атакувал в Персийския залив кораб, свързан с Израел, предаде Франс прес, като се позова на принадлежащата на военната опора на режима в Иран медия "Сепах Нюз".

Плавателният съд се е запалил след нападението, извършено с дрон. Атаката срещу кораба "Ишика" (Ishyka), "принадлежащ на израелския режим", но регистриран под флага на трета страна, е било извършено в пристанище "Халифа бин Салман" в Бахрейн, се казва в изявлението.

Тези твърдения не са проверени по независим път.

По-рано военноморските сили на Корпуса обявиха в "Екс", че са атакували в Ормузкия проток кораба, който се е запалил, отбелязва АФП.

Според специализирания уебсайт "Марин трафик" (MarineTraffic) плавателният съд е под либерийски флаг и е влязъл в пристанището на Бахрейн снощи.