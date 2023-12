Кон и електромобил: Подаръците, които Орбан и Ердоган си размениха

Л идерите на Унгария и Турция си размениха щедри подаръци. Това се случи при пристигането на турския президент в Будапеща. Виктор Орбан го изненада с подарък – кон, а в замяна получи от Реджеп Ердоган електрически автомобил, пише NOVA.

Двамата демонстрираха сериозно затопляне на отношенията. Това е второто посещение на Ердоган в Унгария за последните няколко месеца. Официалният повод е 100-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете държави, но в центъра на вниманието е темата за членството на Швеция в НАТО - което до момента нито Турция, нито Унгария е ратифицирала.

A black horse and an electric car were among the gifts exchanged by Hungary's Prime Minister Viktor Orban and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan during a state visit. pic.twitter.com/eJ9mz1TieI