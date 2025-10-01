Свят

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

1 октомври 2025, 16:18
Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен
Източник: Getty Images

А ко политическите кариери зависят от способността ясно да се комуникира с обществото, то председателката на Европейската комисия очевидно има проблем.

Журналисти, лобисти и дори служители на самата Комисия, които разчитат на екипа на Урсула фон дер Лайен за информация, споделят, че никога не е било по-трудно да се достигне до истината. От началото на втория мандат на фон дер Лайен през декември нейната организация е критикувана, че не е напълно открита или че предоставя объркваща, противоречива или подвеждаща информация, твърдят 12 служители на Комисията, лобисти, експерти по европейска политика и репортери, с които разговаря POLITICO.

Тази критика отразява по-широки съмнения, изразявани както от съюзници, така и от опоненти, относно централизиран стил на ръководство, който, според тях, прави институцията по-малко прозрачна. Тя идва в момент, когато фон дер Лайен е под засилен натиск от страна на европейските правителства и законодатели, следващата седмица са насрочени два вота на недоверие, на фона на разпадащия се политически център на ЕС.

Лидерският авторитет на фон дер Лайен и позицията на ЕС на световната сцена постоянно се поставят на изпитание. Антиевропейските сили растат, а икономическата и политическа тежест на блока отслабва. Именно в такъв момент Комисията се нуждае от силна комуникационна структура, но мнозина събеседници на POLITICO твърдят, че настоящата не отговаря на нуждите.

"Ние сме изпълнителният орган на Европа, а имаме комуникационна служба, която не е на нивото на нито една от столиците по отношение на обслужването на пресата", казва високопоставен служител на Комисията, пожелал анонимност, за да може свободно да говори за колегите и вътрешните властови динамики, тъй като не е упълномощен да дава официални изявления пред медиите.

Тази слабост "води до това, че Комисията е обвинявана в липса на прозрачност, защото журналистите не могат да си свършат работата", добавя той.

В центъра на критиките е "службата на говорителите" на Комисията, известна сред журналистите и служителите като SPP, която отговаря за официалната медийна комуникация на институцията. В нея работят около 80 души, включително 12 говорители, които за разлика от почти всички останали в организацията, имат право да говорят официално и с името си. Службата се отчита пряко пред фон дер Лайен.

Но отношенията между SPP и журналистите започват да се влошават.

"От месеци се оплакваме, че ни поднасят предварително подготвени и пречистени прессъобщения, без да ни предоставят реална информация, правни документи, и че Комисията умишлено забавя достъпа до данни", заявява Дейвид аб Яго, председател на Международната асоциация на пресата, която представлява стотици журналисти в Брюксел, и кореспондент на Argus Media.

SPP настоява, че остава ангажирана с мисията да информира обществото чрез медиите за дейността на институцията.

"Взимаме много сериозно както коментарите, така и критиките", казва главната говорителка Паула Пиньо.

  • Полетът на Рибера

Един от най-показателните примери за объркана комуникация  бе случаят с комисарката по конкуренцията Тереса Рибера. Миналия месец тя пропусна да даде пресконференция, за да обяви ключово решение срещу американския технологичен гигант Google - въпрос, пряко свързан с ресора ѝ.

Журналистите недоумяваха защо важен комисар отсъства от толкова значимо събитие, а SPP им отговори, че Рибера, която се превърна в трън в очите на фон дер Лайен заради позициите си по Газа е хванала ранен полет. Това обаче не беше вярно. В последващи отговори SPP заяви, че е действала добросъвестно и че споменаването на полета е било просто допълнителен контекст, а не реална причина за липсата на пресконференция. Тъй като решението за Google е било взето късно през деня, Комисията е могла да предложи единствено закрит брифинг от служители, обясни говорител.

През септември журналисти се оплакаха, че говорители на Комисията са дали противоречиви отговори дали ръководството на ЕС смята, че Русия е блокирала GPS сигналите на самолет, превозващ фон дер Лайен.

В друг случай SPP покани журналисти на уебинар за изкуствения интелект, уточнявайки в писмо, че е "неофициален (без цитиране по име, само като "служител на Комисията")", но след това излъчи събитието на живо и го публикува в YouTube.

През юни SPP беше разкритикувана заради отстъпление след предварително обявено решение, че Комисията ще оттегли законопроект за ограничаване на "зеления PR".

През юли, когато Комисията представи плана си за следващия седемгодишен бюджет на ЕС, Международната асоциация на пресата я обвини в "опит за манипулация и дезинформация чрез PR съдържание без възможност за проверка". Според асоциацията, предложеният пакет от 2 трилиона евро дори не е бил придружен от "основна таблица с цифри". Комисията отрече липса на прозрачност.

По-рано тази година журналисти, отразяващи политиката на ЕС, остро критикуваха SPP заради прикриване на информация за заболяване на фон дер Лайен. Тогава Пиньо беше попитана директно дали председателката е в болница, но тя отговори, че "няма новини", въпреки че фон дер Лайен вече беше приета предния ден. Информацията за престоя ѝ стана публична седмица по-късно.

Фон дер Лайен предлага сериозна бюджетна отстъпка на евродепутатите преди вота на недоверие

  • "Неща, които не могат да бъдат веднага споделени"

SPP отхвърля критиките. "Съвсем естествено е в институция като Комисията да има неща, които не могат да бъдат незабавно споделени", заяви Пиньо.

Журналистите трябва да оценят усилията на говорителите да предоставят информация веднага щом е налична, каза тя. "Ако има промени в последния момент, трябва да се уверим, че те са точно отразени във всички материали за пресата, а това отнема време", обясни тя. "Още повече, когато става дума за числа."

Сред седемте служители на Комисията, интервюирани от POLITICO и запознати с комуникационната система на ЕС, мненията за причините за проблемите се различават. Един твърди, че говорителите не успяват да комуникират с пресата просто защото ръководството на Комисията не им е предоставило нужната информация. Двама посочват намалените ресурси, миналата година фон дер Лайен е съкратила броя на говорителите.

Други служители смятат, че основният проблем е, че фон дер Лайен и нейният малък екип държат твърде стриктен контрол върху начина, по който работи службата, създавайки "тесни места" и ограничавайки възможностите на говорителите да дават информация.

"Не е защото SPP не разполага с информация вътрешно, а защото трябва да чакат одобрението на кабинета на председателката за всяко споделяне на информация", казва първият високопоставен служител. 

Втори високопоставен служител настоя, че фон дер Лайен не се опитва да прикрива информация, но призна раздразнението на репортерите от липсата на достъп чрез SPP.

Пиньо от своя страна твърди, че именно структурата на Комисията прави комуникацията толкова сложна. "Ако беше толкова централизирана, колкото мнозина твърдят, щеше да е много по-лесно, щяхме да се консултираме само с кабинета на председателката и с никого другиго", каза тя.

"Това би било много ефективно, но не така работят нещата", добави тя. "Всички засегнати комисари имат право на глас в съответните области на своята компетентност."

Динамиката се усложнява още повече от назначаването на политически съветник по комуникациите в екипа на фон дер Лайен, отделно от службата на говорителите. Александра Хенман, бивш заместник говорител на дясноцентристката Европейска народна партия, политическото семейство на фон дер Лайен, пое тази роля през юни, заменяйки Йенс Флосдорф (който премина в SPP). Трима служители на Комисията, интервюирани за тази статия, отричат това назначение да е довело до конфликти със SPP, каквито твърдят други служители и журналисти, описвайки ролите на Хенман и на главната говорителка като допълващи се.

Източник: Getty Images
  • По-политизирана Комисия

Настоящата структура на службата на говорителите води началото си от мандата на Жан-Клод Юнкер (2014–2019). По негово време SPP беше поставена под по-строг централен контрол, а комисарите бяха инструктирани да не излизат извън официалната линия на институцията. На всеки кабинет на комисар беше назначен политически съветник по комуникациите.

Тогавашният главен говорител Маргаритис Схинас въведе няколко структурни реформи.

"Очевидно беше, че Комисията се развива в политическа институция с фундаментални промени в задачите, които ни се поставяха", казва Схинас, който по-късно беше и заместник-председател на Комисията по време на първия мандат на фон дер Лайен. Институцията била "много заинтересована да представя по-широка визия за нашата работа."

В основата си реформата превърна SPP в продължение на кабинета на председателя, като му даде много повече контрол.

Връзката между журналисти и PR специалисти във всяка организация поначало е изпълнена с напрежение, тъй като се базира на взаимна зависимост, конфликти и лични взаимодействия. Истината е, че през последните десетилетия винаги е имало случаи на напрежение между Комисията и отразяващите я репортери.

Но според наблюдатели последните тенденции са нещо ново. "Тази централизация на комуникациите отразява по-дълбока централизация на властта, която днес е много по-лесно забележима, отколкото преди 10 години", казва Алберто Алемано, експерт по право и политика на ЕС във Висшето училище по търговия в Париж.

Схинас твърди, че по-президентска Комисия е необходима, ако ЕС иска да стане по-гъвкав и готов за действие.

"Няма как центърът на тежестта да не се премести в Берлемон", централата на Комисията в Брюксел, казва той. "Не виждам каква би била алтернативата."

Източник: POLITICO    
Комуникационен срив Урсула фон дер Лайен Европейска комисия Непрозрачност Централизирано ръководство Служба на говорителите Медийни грешки Критика
