Учените казват, че са възкресили свирепия вълк

В ид вълк, който е изчезнал преди около 12 500 години, живее отново като „първото успешно възкресено изчезнало животно в света“, твърди базираната в Далас биотехнологична компания Colossal Biosciences, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Учени от Colossal създадоха три малки на свиреп вълк* чрез използване на древна ДНК, клониране и технология за редактиране на гени, за да променят гените на сив вълк, най-близкият жив роднина на праисторическия свиреп вълк, съобщи компанията в понеделник. Резултатът е по същество хибриден вид, подобен на външен вид на своя изчезнал предшественик.

Свирепият вълк, Aenocyon dirus, който беше вдъхновението за страховитото вълчище, представено в телевизионния сериал на HBO „Игра на тронове“,

беше топ хищник, бродил някога в Северна Америка. Свирепите вълци са били по-големи по размер от сивите вълци и „имаха малко по-широка глава, светла гъста козина и по-силна челюст“, казаха от компанията.

Dire wolves have been brought back from extinction by genetic engineering company Colossal Biosciences.



George R.R. Martin is a Colossal Biosciences cultural advisor and investor, while Peter Jackson loaned his Iron Throne prop for a photoshoot.



Colossal работи за възкресяването на мамут, додо и тасманийски тигър от 2021 г., но преди това компанията не е публикувала работата си върху свирепите вълци.

„Този огромен крайъгълен камък е първият от многото предстоящи примери, демонстриращи, че нашият набор от технологии за премахване на изчезването работи от край до край“, каза Бен Лам, съосновател и главен изпълнителен директор на Colossal, в прессъобщение. „Нашият екип взе ДНК от зъб на 13 000 години и череп на 72 000 години и направи здрави малки на свиреп вълк“.

Трите свирепи вълчета живеят на площ от 2000 акра (около 8000 декара) на неразкрито място,

оградено с висока 10 фута (3 метра) ограда, където се наблюдават от охранителен персонал, дронове и камери на живо. Colossal каза, че съоръжението е било сертифицирано от Американското хуманно общество и регистрирано в Министерството на земеделието на САЩ.

Фосили на свирепи вълци и древна ДНК

Използвайки древна ДНК, извлечена от две вкаменелости на свиреп вълк, учените и сътрудниците на Colossal казаха, че са успели да сглобят два висококачествени генома на Aenocyon dirus или пълни набори от генетична информация. Екипът сравни геномите с тези на живи екземпляри от семейство кучеви като вълци, чакали и лисици, за да идентифицира генетичните варианти за черти, специфични за ужасните вълци, като бели кожуси и по-дълга, гъста козина.

След това компанията използва информацията от генетичния анализ, за да промени клетките на сивия вълк, като направи 20 редакции в 14 гена, преди да клонира най-обещаващите клетъчни линии и да ги прехвърли в донорски яйцеклетки, според прессъобщението. „След това здрави развиващи се ембриони бяха прехвърлени в сурогатни майки за междувидова бременност“, с три бременности, които доведоха до раждания на първия изчезнал вид, разкри Colossal в изявлението си. Компанията потвърди пред CNN, че е използвала домашни кучета – по-специално големи хрътки от смесени породи – като заместители.

We’re Colossal Biosciences, the de-extinction company responsible for bringing back the first animals from extinction. Our dire wolf pups, Romulus and Remus, were born on October 1, 2024. Watch these pups grow up on our YouTube channel. Link in bio.



These two wolves were… pic.twitter.com/hbk1wFQ3lf — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Две мъжки малки на свиреп вълк са родени на 1 октомври 2024 г., докато женското вълче е родено на 30 януари 2025 г., според Colossal Biosciences.

Редактиране на гени за възкресяване на изчезнал вид

За да постигне целта си, компанията по същество създаде хибриден геном, използвайки технологията CRISPR, за да отреже определени генни варианти на сив вълк и да ги замени с черти, свързани със свирепитевълци, каза Лав Дален, професор по еволюционна геномика в Центъра за палеогенетика в Стокхолмския университет и съветник на Colossal. „Няма тайна, че в целия геном това е 99,9% сив вълк. Ще има спор в научната общност относно това колко гена трябва да бъдат променени, за да се направи свиреп вълк, но това наистина е философски въпрос“, каза Дален.

„Той носи гени на свиреп вълк и тези гени го карат да изглежда повече като свиреп вълк, отколкото всичко, което сме виждали през последните 13 000 години. И това е много готино“, добави той.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Дален, който каза, че е участвал „малко“ в анализа на геномите на свирепите вълци, но не се е срещал лично с малките на свирепите вълци и не е участвал в процеса на редактиране на гени или клониране, каза, че

работата на учените е „огромен скок“ от всичко, правено в тази област в миналото.

„Начинът, по който виждам това, е, че те са възкресили фенотипа на ужасния вълк (наблюдаваните черти на даден вид) и ние знаем от генома, че вероятно са изглеждали като тези малки. За мен това е свиреп вълк в този смисъл“, каза той.

Colossal събра най-малко 435 млн. долара, откакто Лам, сериен предприемач, и генетикът от Харвардския университет Джордж Чърч основаха компанията през септември 2021 г. и за първи път обявиха планове за възкресяване на мамута. Това начинание отне повече време, отколкото Лам първоначално прогнозира, като компанията заяви, че е на път да представи първите малки от вълнест мамут през 2028 г.

Компанията се надява, че същите технологии, които са възкресили свирепия вълк, могат директно да помогнат и на застрашените животни.

Colossal каза в понеделник, че е произвел две котила от клонирани червени вълци, най-критично застрашеният вид вълк, използвайки нов, по-малко инвазивен подход към клонирането, разработен по време на тежкото изследване на вълците.

TIME's new cover: The dire wolf is back after over 10,000 years. Here's what that means for other extinct species https://t.co/LQtosdfiEf pic.twitter.com/bv8EbeefuW — TIME (@TIME) April 7, 2025

Много критици на премахването на изчезването твърдят, че огромните суми пари, инвестирани в проекта, биха могли да бъдат по-добре изразходвани другаде – и че отглеждането и размножаването на хибридните същества може да застраши живите животни, използвани като заместители. Въпреки това, Кристофър Престън, професор по екологична философия в университета на Монтана, каза, че Colossal изглежда обръща внимание на проблемите, свързани с хуманното отношение към животните, отбелязвайки размера на съоръжението и подкрепата от Американското хуманно общество.

„Colossal са взели обмислени предпазни мерки, за да открият всякакви непредвидени генетични последици от техните редакции, елиминирайки рискови редакции, за които е известно, че са свързани с лоши резултати“,

добави той. Но той каза, че е трудно да си представим, че свирепите вълци играят роля в една екосистема, резултат, който компанията каза, че е крайната цел на нейните усилия да създаде генетично модифицирани мамути.

„В щати като Монтана в момента имаме проблеми с поддържането на здрава популация от сиви вълци на земята в лицето на засилената политическа опозиция“, каза Престън. „Трудно е да си представим, че свирепи вълци някога ще бъдат освободени и ще поемат екологична роля. Така че мисля, че е важно да попитаме каква роля ще изпълняват новите животни“.

*Aenocyon dirus, известен още като „Свиреп вълк“ или „Ужасен вълк“, е изчезнал вид от семейство кучеви. Свирепият вълк е бил най-големият предствител на семейство кучеви от късният плейстоцен в Северна Америка. Черепът можел да достигне до 30 сантиметра дължина, а зъбите му били по-големи и по-здрави от тези на днешните сиви вълци. По отношение на размера на тялото, свирепият вълк е бил средно с размера на най-големите сиви вълци, с височина на раменете до 1 метър и дължина на тялото 1,75 м. Теглото му е било от 57 до 88 кг.